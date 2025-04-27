Частина українців зможе платити на 50% менше за світло: кому пощастить у травні

Ви дізнаєтеся:
- Хто може заощадити на рахунках за світло
- Як передати показники світла, якщо встановлений двозонний електролічильник
У травні побутові споживачі продовжать оплачувати електроенергію за чинними тарифами. За кожну кіловат-годину електроенергії споживачі продовжать платити 4,32 грн. Втім частина українців зможе заощадити на рахунках за світло. Про це йдеться на сайті компанії YASNO.
У травні менше за електроенергію платитимуть споживачі, які користуються двозонними електролічильниками.
Двозонний лічильник дозволяє зменшити витрати на електроенергію до 50%. На відміну від звичайного, він фіксує не тільки обсяг використаної електроенергії, а й час її споживання.
Відтак денний тариф (з 7:00 до 23:00) залишиться незмінним, а вночі (з 23:00 до 7:00) кіловат-година коштуватиме вдвічі менше.
Як передати показники світла?
Передати показники електролічильника споживачі можуть через особистий кабінет на сайті YASNO, мобільний застосунок компанії або чат-боти у Viber та Telegram.
Тарифи в Україні - новини за темою
Як писав Главред, з 1 травня тарифи на електроенергію для українців залишаються незмінними. За кожну кіловат-годину електроенергії споживачі продовжать платити 4,32 грн. Також ціна на природний газ залишається без змін — 7,96 грн за кубометр.
Нагадаємо, в Україні планують скасувати оплату комунальних послуг. Зокрема, нововведення можуть стосуватися тих, чиї домівки були знищені або суттєво пошкоджені внаслідок бойових дій. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді.
Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук попередив, що в Україні досі діє мораторій на підвищення тарифів на холодну і гарячу воду, але у найближчому майбутньому це може змінитися.
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Що відомо про Yasno?
YASNO (укр. Ясно) — бренд, під яким операційний холдинг D.Solutions, що входить до Групи ДТЕК, постачає електроенергію і газ, пропонує приватним і юридичним клієнтам рішення з енергоефективності, електромобільності та інші послуги.
Станом на вересень 2021 року, YASNO надає послуги 3,5 млн клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях України, пише Вікіпедія.
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