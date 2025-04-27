Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Трамп має шанс стати "найвидатнішим" в історії США: нардеп сказав, як йому це зробити

Віталій Кірсанов
27 квітня 2025, 18:29
146
Трамп, за словами Мережка, може приїхати до Києва і заявити, що він є українцем.
Трамп має шанс стати 'найвидатнішим' в історії США: нардеп сказав, як йому це зробити
Трамп має шанс стати "найвеличнішим" в історії США / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, facebook.com/WhiteHouse

Що сказав Олександр Мережко:

  • Трамп особисто хоче бути великим
  • Зустріч Зеленського з Трампом була важливою

У президента США Дональда Трампа є шанс стати "найвидатнішим президентом в історії США", якщо він буде слідувати "легендарним" прикладам своїх попередників, таких як Джон Кеннеді і Рональд Рейган. Таку думку висловив український депутат Олександр Мережко в інтерв'ю Kyiv Independent.

За словами голови комітету з міжнародних справ ВРУ, Трамп особисто хоче бути великим. Він хоче вписати своє ім'я в історію. Тому Україна є для нього "шансом". Для цього Мережко навів у приклад знакові моменти світової історії - промову Кеннеді "Ich bin ein Berliner" 1963 року та заклик Рейгана "Знесіть цю стіну" 1987 року, що зробили їх невмирущими постатями на світовій арені.

відео дня

Трамп, за його словами, може приїхати до Києва і заявити, що він є українцем.

"Або: "Ми висловлюємо солідарність із вами, ми на вашому боці, ви боретеся за праве діло", - він увійде в історію як людина, яка зможе затьмарити навіть Кеннеді та Рейгана", - додав Мережко.

Крім того, нардеп назвав "важливою" зустріч президента України Володимира Зеленського з Трампом у Ватикані. Одразу після цього в риториці американського лідера відбулися помітні зміни. Він заявив: "Немає жодних підстав для того, щоб Путін продовжував обстрілювати ракетами цивільні об'єкти, міста і селища за останні кілька днів". Це змусило його замислитися над тим, що можливо кремлівський диктатор і зовсім не хоче зупиняти війну, а лише тягне час.

Мережко зазначив, що ця зустріч може потенційно відкрити шлях для більш позитивного діалогу між Трампом і Зеленським.

"Якщо він використає цей шанс, він стане великим. Якщо ні - його запам'ятають у негативному ключі", - сказав депутат.

Переговори про завершення війни в Україні - новини за темою

Нагадаємо, 25 квітня спецпредставник США Стів Віткофф провів переговори з президентом Росії Володимиром Путіним щодо війни в Україні. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, зустріч тривала три години і була "конструктивною і корисною". Обговорювали можливість відновлення прямих переговорів між Росією та Україною. Це вже четверта поїздка Віткоффа до Росії для таких переговорів.

Також президент США Дональд Трамп пообіцяв не виходити з переговорного процесу між Україною та РФ. Після недавньої зустрічі з Володимиром Зеленським він зазначив, що сторони вже близькі до завершення війни.

Як повідомляв Главред, раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон показав Україні та Росії шлях до завершення війни. За його словами, миру можна досягти, якщо обидві сторони погодяться на конкретні кроки.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Дональд Трамп війна Росії та України мирні переговори
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Трамп особисто наполягав на зустрічі з Зеленським: Волц розкрив несподівані деталі

Трамп особисто наполягав на зустрічі з Зеленським: Волц розкрив несподівані деталі

20:29Війна
РФ готова знайти "баланс інтересів": Лавров видав заяву про поступки щодо України

РФ готова знайти "баланс інтересів": Лавров видав заяву про поступки щодо України

19:29Війна
В Україні вдарять сильні заморозки: синоптики оголосили штормове попереджання

В Україні вдарять сильні заморозки: синоптики оголосили штормове попереджання

19:25Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
У Росії масово скасовують паради до 9 травня: Світан пояснив, у чому причина

У Росії масово скасовують паради до 9 травня: Світан пояснив, у чому причина

Магнітні бурі влуплять одна за одною: коли на Україну чекає затишшя

Магнітні бурі влуплять одна за одною: коли на Україну чекає затишшя

Коли в Україну повернеться потепління: синоптик назвав точну дату

Коли в Україну повернеться потепління: синоптик назвав точну дату

Бійці ЗСУ б'ються в Курській області: у Генштабі зробили заяву

Бійці ЗСУ б'ються в Курській області: у Генштабі зробили заяву

Гороскоп на травень 2025: Скорпіонам - фінансове зрушення, Левам - зустріч

Гороскоп на травень 2025: Скорпіонам - фінансове зрушення, Левам - зустріч

Останні новини

20:29

Трамп особисто наполягав на зустрічі з Зеленським: Волц розкрив несподівані деталі

20:16

"У мене немає бажання": Злата Огнєвіч зізналася, чому відмовилася від материнства

19:35

Частина українців зможе платити на 50% менше за світло: кому пощастить у травні

19:33

Команда Трампа планує провести переговори з КНДР - Axios

19:29

РФ готова знайти "баланс інтересів": Лавров видав заяву про поступки щодо УкраїниВідео

Україну накриє потужна спека: синоптик розповів про різку зміну погоди у травніУкраїну накриє потужна спека: синоптик розповів про різку зміну погоди у травні
19:25

В Україні вдарять сильні заморозки: синоптики оголосили штормове попереджання

19:10

Втрати та результати наступу РОВ за третій тиждень квітня в цифрахПогляд

18:43

Знищили групу морпіхів РФ: у ССО показали кадри проведення операції на Курщині

18:29

Трамп має шанс стати "найвидатнішим" в історії США: нардеп сказав, як йому це зробити

Реклама
18:25

Ціни впадуть на 25%: в Україні різко знижується вартість популярного продукту

18:25

Посівний календар на травень 2025: що посадити до літа

17:51

Де в Україні поховані одразу два Папи Римські: історик розкрив маловідомі місцяВідео

17:48

Зустріч Зеленського і Трампа в Римі: в уряді сказали, чим важлива розмова лідерів

17:46

Наймодніший тренд 2025: що одягнути з джинсами жінці

17:32

Мальта продавала паспорти росіянам під санкціями - FT

17:14

Історики розсекретили справжню першу назву Дніпра: як місто називалось спочаткуВідео

17:03

"Вирішальний тиждень": у Трампа зробили гучну заяву про завершення війниВідео

17:02

5-градусний мороз, дощі та грози: Україну атакує похолодання, коли прийде тепло

16:43

Дантес зізнався, що у стосунках із Кацуріною робить його щасливим

16:35

"Ситуація складна": Зеленський сказав, де РФ активно проводить штурми

Реклама
16:30

РФ зібралася розширити зону боїв на Сумщині: в ДПСУ розкрили непросту ситуацію

16:17

Що буде з доларом найближчим часом: банкір відповів, чи чекати на круте піке

16:05

Чи можна прибирати в домі, коли хтось з родини в дорозі: священник відповів

15:58

Чому РФ боїться України в НАТО: єврокомісар назвав справжню причину

15:55

Несподівана відповідь вразить наповал: із чого насправді роблять протеїн

15:29

Пєсков прокоментував нові заяви Трампа про Крим: що сказали у Кремлі

15:15

Ворог дістає до позицій: офіцер повідомив про труднощі біля Покровська

14:58

Перемовини щодо завершення війни: ексочільник МЗС зробив несподівану заяву

14:44

Росія за рік завербувала 1500 іноземців для війни - британська розвідка

14:15

Батько ексучасниці гурту Віа Гра загинув на війні

13:51

Хитрий фокус гарантує результат: чим швидко і недорого пофарбувати бетонну підлогу

13:42

"Путін затягує припинення вогню": у Зеленського розкрили план Кремля

13:23

28 квітня не можна сваритися і сперечатися: яке свято і день ангела

13:12

Армія РФ хоче наблизитись до Сум: ISW повідомив про небезпечні просування ворога

12:36

Рекордна ціна: лист людини, яка вижила під час загибелі Титаніка продали

12:26

"Росії буде несолодко": названо похмурий прогноз для економіки ПутінаВідео

12:25

Налчаджиоглу розкрив справжню причину мовчання Лорак про війну в Україні

12:07

Дипломатичний вояж Зеленського: WP оцінив зустріч із Трампом у Ватикані

12:05

Намагаються заманити Україну: експерт попередив про пастку США

11:49

Рекордний урожай здивує навіть сусідів: як швидко зволожити ґрунт у теплиці

Реклама
11:30

Китайський гороскоп на завтра 28 квітня: Собакам - стрес, Свиням - лінь

11:00

У Трампа є спосіб зупинити Путіна, але він не ризикуватиме - The Telegraph

11:00

Гороскоп на травень 2025: Скорпіонам - фінансове зрушення, Левам - зустріч

10:17

У Росії масово скасовують паради до 9 травня: Світан пояснив, у чому причина

09:48

Бійці ЗСУ б'ються в Курській області: у Генштабі зробили заяву

09:33

Є загиблий, поранена дитина: Дніпропетровщина оговтується після атаки РФФото

09:21

Гороскоп на завтра 28 квітня: Дівам - грандіозний прибуток, Стрільцям - подорож

09:20

Чому не можна обганяти вантажівки з правого боку: знають не всі водії

09:00

Ані Лорак фінансує державу, яка нас вбиває: співачка Ангела про артистів-зрадників, утікачів і втому від війни

08:50

Здійнявся яскравий вогонь: партизани влаштували підрив на залізниці окупантів

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Великдень 2025
Закуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в Україні
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти