Трамп має шанс стати 'найвидатнішим' в історії США: нардеп сказав, як йому це зробити

Трамп, за словами Мережка, може приїхати до Києва і заявити, що він є українцем.

https://glavred.net/politics/tramp-imeet-shans-stat-velikim-v-istorii-ssha-nardep-skazal-kak-emu-eto-sdelat-10659623.html Посилання скопійоване

Трамп має шанс стати "найвеличнішим" в історії США / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, facebook.com/WhiteHouse

Що сказав Олександр Мережко:

Трамп особисто хоче бути великим

Зустріч Зеленського з Трампом була важливою

У президента США Дональда Трампа є шанс стати "найвидатнішим президентом в історії США", якщо він буде слідувати "легендарним" прикладам своїх попередників, таких як Джон Кеннеді і Рональд Рейган. Таку думку висловив український депутат Олександр Мережко в інтерв'ю Kyiv Independent.

За словами голови комітету з міжнародних справ ВРУ, Трамп особисто хоче бути великим. Він хоче вписати своє ім'я в історію. Тому Україна є для нього "шансом". Для цього Мережко навів у приклад знакові моменти світової історії - промову Кеннеді "Ich bin ein Berliner" 1963 року та заклик Рейгана "Знесіть цю стіну" 1987 року, що зробили їх невмирущими постатями на світовій арені.

відео дня

Трамп, за його словами, може приїхати до Києва і заявити, що він є українцем.

"Або: "Ми висловлюємо солідарність із вами, ми на вашому боці, ви боретеся за праве діло", - він увійде в історію як людина, яка зможе затьмарити навіть Кеннеді та Рейгана", - додав Мережко.

Крім того, нардеп назвав "важливою" зустріч президента України Володимира Зеленського з Трампом у Ватикані. Одразу після цього в риториці американського лідера відбулися помітні зміни. Він заявив: "Немає жодних підстав для того, щоб Путін продовжував обстрілювати ракетами цивільні об'єкти, міста і селища за останні кілька днів". Це змусило його замислитися над тим, що можливо кремлівський диктатор і зовсім не хоче зупиняти війну, а лише тягне час.

Мережко зазначив, що ця зустріч може потенційно відкрити шлях для більш позитивного діалогу між Трампом і Зеленським.

"Якщо він використає цей шанс, він стане великим. Якщо ні - його запам'ятають у негативному ключі", - сказав депутат.

Переговори про завершення війни в Україні - новини за темою

Нагадаємо, 25 квітня спецпредставник США Стів Віткофф провів переговори з президентом Росії Володимиром Путіним щодо війни в Україні. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, зустріч тривала три години і була "конструктивною і корисною". Обговорювали можливість відновлення прямих переговорів між Росією та Україною. Це вже четверта поїздка Віткоффа до Росії для таких переговорів.

Також президент США Дональд Трамп пообіцяв не виходити з переговорного процесу між Україною та РФ. Після недавньої зустрічі з Володимиром Зеленським він зазначив, що сторони вже близькі до завершення війни.

Як повідомляв Главред, раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон показав Україні та Росії шлях до завершення війни. За його словами, миру можна досягти, якщо обидві сторони погодяться на конкретні кроки.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред