"Ситуація складна": Зеленський сказав, де РФ активно проводить штурми

ЗСУ все ще продовжують вести операції на території РФ, зокрема в Курській та Бєлгородській областях.

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Зеленський розповів про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: ОП, 4 окрема танкова бригада

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Росіяни продовжують штурмувати позиції українських бійців

Найбільше боїв на Покровському, Краматорському, Лиманському та Курському напрямках

ЗСУ проводять активні захисні дії на території Курської та Бєлгородської областей

Ситуація на фронті залишається складною. Найбільше боїв на Покровському, Краматорському, Лиманському та Курському напрямках. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський з посиланням на Головкома ЗСУ Олександра Сирського.

Український лідер заявив, що станом на середину 27 квітня зафіксовано майже 70 російських штурмів позицій ЗСУ.

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"Бої тривають. Окупант продовжує спроби наступів. Я вдячний кожній бригаді, усім нашим воїнам, які захищають українські позиції та демонструють таку необхідну Україні стійкість", - написав президент України.

Крім того, Зеленський заявив, що ЗСУ продовжують вести операції на території РФ, зокрема в Курській та Бєлгородській областях.

"Україна продовжує захищати свою незалежність і землю в боях. Ситуація на фронті та реальна активність російської армії доводять, що наявного тиску світу на Росію заради завершення цієї війни недостатньо. Скоро буде вже пів сотні днів, як РФ ігнорує пропозицію Сполучених Штатів щодо повного й безумовного припинення вогню. Україна прийняла цю пропозицію ще 11 березня", - наголосив Зеленський.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, окупаційні війська Росії продовжують шукати можливості для прориву української оборони на Сумщині, намагаючись розширити зону бойових дій. Ворог хоче прорватися на напрямках Басівки та Журавки.

Нещодавно аналітики американського Інституту вивчення війни розповіли, що у Сумській області вздовж кордону України з країною-агресоркою Росією, окупанти намагаються створити оборонну буферну зону, а також наблизитися до обласного центру - міста Суми.

Тим часом офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький повідомив, що після багатомісячної боротьби окупаційні війська країни-агресорки Росії все ще намагаються захопити місто Покровськ, що у Донецькій області. Поблизу населеного пункту щоденно відбувається велика кількість боєзіткнень.

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