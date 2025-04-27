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Армія РФ хоче наблизитись до Сум: ISW повідомив про небезпечні просування ворога

Анна Косик
27 квітня 2025, 13:12
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Аналітики розповіли, скільки квадратних кілометрів території Сумської області зараз знаходиться під окупацією РФ.
Сумская область, ВСУ
У Росії знову збрехали про успіхи на Сумщині / Колаж: Главред, фото: 23 ОМБр, скрін з DeepState

Що повідомили аналітики:

  • Окупанти працюють над спробами створення буферної зони на півночі України
  • Ворог атакував українські сили біля трьох населених пунктів
  • Під окупацією РФ знаходяться 54 кв км у Сумській області

У Сумській області вздовж кордону України з країною-агресоркою Росією окупаційні війська продовжують спроби створити оборонну буферну зону, а також наблизитися до обласного центру - міста Суми.

Як повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), 25 та 26 квітня там тривали наземні атаки противника, зокрема на північних схід від Сум біля населених пунктів Журавки, Біловод та Локня.

відео дня

У Генштабі РФ повідомили, нібито окупантам вдалося захопити у Сумській області чотири населені пункти та сумарно окупувати 90 квадратних кілометрів. Однак ця інформація не зовсім відповідає дійсності.

Аналітики заявили, що насправді під час останніх атак російські військові не мали жодних успіхів, а під окупацією знаходиться Новеньке, Басівка, Журавка та Веселівка. Однак мова йде про захоплення лише 54 квадратних кілометрів територій.

Наступ у Сумській області - останні новини

Раніше в ДПСУ повідомляли, що російські окупанти намагаються атакувати українських захисників малими штурмовими групами, однак ЗСУ не дають йому просунутися на Сумщині.

Напередодні стало відомо, що російські військові хоч і продовжують просуватися в районі кордону Сумської області, але найімовірніше, не зможуть почати велику наступальну операцію на Суми в найближчому майбутньому без отримання істотного підкріплення.

Нагадаємо, Главред писав, що речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій заспокоїв українців та заявив, що наразі немає жодних приводів для страху та істерик на фоні "наступу на Суми та Харків".

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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