Росія за рік завербувала 1500 іноземців для війни - британська розвідка

Найбільша кількість добровольців прибула з країн Південної та Східної Азії.

https://glavred.net/world/rf-za-god-nabrala-1500-inostrancev-na-voynu-razvedka-britanii-10659560.html Посилання скопійоване

РФ за рік набрала 1500 іноземців на війну / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скрін із відео

Коротко:

Вербування іноземних громадян в армію РФ має несистемний характер

Набір іноземців триватиме в середньостроковій перспективі

Розвідка Великої Британії з посиланням на російські ЗМІ заявила, що з квітня 2023 року по кінець травня 2024 року набрала понад 1500 іноземних громадян для участі у війні проти України. Про це повідомляє британське Міністерство оборони

Зазначається, що найбільша кількість добровольців прибула з країн Південної та Східної Азії (771 особа), за ними слідують колишні радянські республіки (523 особи) та Африка (72 особи).

відео дня

У розвідці припускають, що вербування іноземних громадян у російську армію має несистемний характер.

В огляді зазначають, що більшість приваблюють фінансові стимули і можливість отримання російського громадянства.

"Найімовірніше, багатьох іноземних громадян набирають саме через Москву завдяки вищим бонусам за підписання контрактів і відносній міжнародній доступності міста", - йдеться в огляді.

У розвідці додали, що іноземці майже напевно становлять дуже невелику частку від загальної кількості новобранців Збройних сил Росії, водночас основний акцент робиться на набір усередині країни.

"Тим не менш, певний набір іноземних громадян, майже напевно, триватиме в середньостроковій перспективі, оскільки Росія зберігає поточну стратегію вербування, спрямовану на поповнення важких втрат на полі бою без вдавання до другої хвилі мобілізації", - резюмували в огляді.

Військові КНДР у війні РФ і України - новини

Як повідомляв Главред, наприкінці жовтня президент Володимир Зеленський сказав, що на боці військ Росії вже воюють військові КНДР. Також північнокорейці використовуються і на території України.

Повідомлялося, що у військових РФ проблеми з північнокорейцями. Бойовики КНДР не могли вивчити елементарні команди на полі бою, а взаємодіяти з росіянами їм заважав мовний бар'єр.

Начальник Генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов у доповіді Володимиру Путіну заявив про участь військових КНДР у боях на території Курської області.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред