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Трамп особисто наполягав на зустрічі з Зеленським: Волц розкрив несподівані деталі

Руслана Заклінська
27 квітня 2025, 20:29
98
Президент США хоче змусити Росію сісти за стіл переговорів за допомогою батога і пряника, заявив Майк Волц.
Трамп особисто наполягав на зустрічі з Зеленським: Волц розкрив несподівані деталі
Трамп хотів особисто поговорити із Зеленським / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Ключові тези Волца:

  • Трамп наполягав на зустрічі з Зеленським у Ватикані

  • США рішуче налаштовані підписати угоду з Україною щодо мінералів

    відео дня

  • Трамп готовий використати тактику "батога і пряника" для залучення Росії до переговорів

Президент США Дональд Трамп особисто наполягав на проведенні переговорів з українським президентом Володимиром Зеленським під час похорону Папи Римського Франциска в Ватикані. Про це повідомив радник Трампа з національної безпеки Майк Волц, пише The Telegraph.

За його словами, Трамп був рішуче налаштований на особисту бесіду з Зеленським у Ватикані. Президент США прагнув обговорити можливості для мирної угоди, яка могла б призвести до завершення війни в Україні.

"Те, що він мав намір зробити, це поговорити із Зеленським віч-на-віч і поговорити про те, як ми збираємося покласти край найбільшій сухопутній війні в Європі", - сказав радник Трампа.

Волц також підкреслив, що Трамп був повністю налаштований використати дипломатичні зусилля для завершення війни в Україні та "поговорити з обома сторонами".

"Особливо важливо було бачити, як інші світові лідери спостерігали за тим, що відбувалося, а Трамп рухав процес уперед", - додав він.

  • Прощання з Папою Римським у Ватикані
    Прощання з Папою Римським у Ватикані фото: ОП
  • Прощання з Папою Римським у Ватикані
    Прощання з Папою Римським у Ватикані фото: ОП
  • Прощання з Папою Римським у Ватикані
    Прощання з Папою Римським у Ватикані фото: ОП
  • Прощання з Папою Римським у Ватикані
    Прощання з Папою Римським у Ватикані фото: ОП
  • Прощання з Папою Римським у Ватикані
    Прощання з Папою Римським у Ватикані фото: ОП
  • Прощання з Папою Римським у Ватикані
    Прощання з Папою Римським у Ватикані фото: ОП
  • Прощання з Папою Римським у Ватикані
    Прощання з Папою Римським у Ватикані фото: ОП
  • Прощання з Папою Римським у Ватикані
    Прощання з Папою Римським у Ватикані фото: ОП
  • Прощання з Папою Римським у Ватикані
    Прощання з Папою Римським у Ватикані фото: ОП

Тактика "батога і пряника"

Крім цього, радник президента США заявив, що Дональд Трамп застосовуватиме "батіг і пряник", щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів.

"Він сповнений рішучості використати і пряник, і батіг, щоб залучити обидві сторони до переговорів, обговорення тих питань, які ми вже піднімали, щоб остаточно покласти цьому край за допомогою європейської архітектури безпеки", - розповів Волц.

На його думку, США можуть застосувати санкції проти російських банків та вжити заходів у нафтогазовому секторі, аби вплинути на Москву. Волц також зазначив, що США впевнені в підписанні угоди з Україною щодо мінералів.

"Українська угода буде укладена - учасники переговорів наполегливо працювали на вихідних. Президент має намір досягти цього", - додав радник Трампа.

Дивіться коментар Волца про зустріч президентів у Ватикані:

Трамп особисто наполягав на зустрічі з Зеленським: Волц розкрив несподівані деталі
Волц розповів про зустріч Трампа з Зеленським / Фото: скріншот

Зустріч Трампа з Зеленським у Ватикані - що відомо

Нагадаємо, 26 квітня президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Римі. Спочатку український президент прибув до Рима на похорон Папи Франциска. Після цього Зеленський і Трамп взяли участь у церемонії, а також домовилися про подальші переговори після похорону.

Зеленський назвав свою зустріч з президентом США Дональдом Трампом в Італії "хорошою" та зазначив, що вона може стати історичною, якщо будуть досягнуті спільні результати.

Як повідомляв Главред, у Білому домі оцінили зустріч Трампа і Зеленського, як "дуже продуктивну". За інформацією Офісу президента України, зустріч тривала 15 хвилин.

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Хто такий Майкл Волц

Майкл Джордж Глен Волц — американський політик і полковник армії Сполучених Штатів. Член Республіканської партії.

Волц народився 31 січня 1974 року в Бойнтон-Біч, штат Флорида, і виріс у Джексонвіллі. Отримав ступінь бакалавра мистецтв у галузі міжнародних досліджень у Військовому інституті Вірджинії та отримав звання другого лейтенанта армії США, пише Вікіпедія.

Волц — "зелений берет" (так у США називають Сили спеціальних операцій) із бойовими нагородами, який все ще служить полковником Національної гвардії армії США і колишній радник з політики Білого дому та Пентагону. Він перший "зелений берет", обраний до Конгресу.

Прослужив в армії понад 26 років. Служив як офіцер спецназу з численними відрядженнями до Афганістану, на Близький Схід та до Африки. За бойові заслуги Волц був нагороджений чотирма бронзовими зірками, зокрема, двома - за хоробрість.

Волц підтримав Дональда Трампа на президентських праймеріз Республіканської партії у 2024 році.

Після вторгнення росії в Україну в 2022 році він закликав адміністрацію Джо Байдена надати Києву більше зброї, щоб допомогти йому відтіснити російські війська. Але у 2024 році Волтц заявив, що має відбутися переоцінка цілей Сполучених Штатів в Україні.

Зокрема, у квітні 2024 Волц голосував проти додаткового фінансування допомоги Україні на $60 млрд.

"Епоха бездонних чеків для України від Конгресу закінчилася. Європа має зробити більше для України, США мають захистити свій південний кордон", — писав він.

При цьому серед інших причин свого голосування проти фінансування для України Волц називав відсутність стратегії в адміністрації президента Джо Байдена.

Він критикував Білий дім за повільну та несвоєчасну підтримку України, а також за недостатні санкції проти енергетичного сектору Росії.

"Якщо Путін досягне успіху в Україні, він не зупиниться, поки не залучить країни НАТО. Потрібно спинити Росію перед тим, як вона втягне НАТО і США у війну", — писав Волц.

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