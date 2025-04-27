Знищили групу морпіхів РФ: у ССО показали кадри проведення операції на Курщині

Сили оборони України зберігають свою присутність у Курській області.

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ЗСУ продовжують проводити Курську операцію / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ

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Бої на Курщині тривають

Бійці ССО знищили групу морпіхів на Курському напрямку

Заяви російської сторони про те, що армія Путіна нібито витіснила підрозділи Сил оборони України з території Курської області, не відповідають дійсності. Українські захисники продовжують вести операцію та завдають ворогу значних втрат. Про це повідомляє пресслужба Сил спеціальних операцій.

Коментуючи заяви російського Генштабу про нібито "повне звільнення Курської області", українські воїни показали результати успішного виконання задач на цій ділянці фронту.

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У повідомленні йдеться, що українські бійці ліквідували групу морпіхів на Курщині.

"Лише за вчора група 73-го центру ССО на Курщині знищила цілу групу військовослужбовців 810 бригади морської піхоти противника під час спеціальних дій", - написали у пресслужбі.

У результаті, українські захисники взяли в полон двох російських окупантів. Одного військовополоненого воїни ССО евакуювали в безпечне місце на ношах, а інший – "шкутильгав самотужки".

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Як повідомляв Главред, 26 квітня в країні-агресорі Росії оголосили про "повне звільнення" Курської області. Зокрема, таку інформацію озвучив Путіну начальник Генштабу РФ Герасимов.

У Генеральному штабі ЗСУ уточнили, що ЗСУ продовжують вести бої на Курщині. Українські бійці контролюють майже 18 квадратних кілометрів.

Нагадаємо, раніше ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман сказав, що війська РФ отримали наказ до 9 травня витіснити Сили оборони з Курської області.

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Що таке Сили спеціальних операцій? ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

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