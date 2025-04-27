РФ окупувала село в Донецькій області: ворог хоче прорватися до важливого міста

Росіяни мають успіхи на Покровському напрямку.

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Надіївка знаходиться в 29 км від Покровська / Колаж: Главред, фото deepstatemap, Міноборони РФ

Коротко:

Ворог має успіхи на Покровському напрямку

Росіяни захопили Надіївку

Російські окупанти просуваються на Покровському напрямку, ймовірно, ворог окупував ще одне село в Донецькій області. Останні новини з фронту повідомили аналітики DeepState.

У вечірньому зведенні 27 квітня повідомляється, що російські військові окупували село Надіївка. Раніше противник активно тиснув біля цього населеного пункту.

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"Ворог окупував Надіївку", - йдеться в повідомленні аналітиків.

Надіївка / Карта DeepState

Надіївка наразі є крайнім селом перед так званою "сірою зоною". До окупації в населеному пункті жили 325 людей.

Між Надіївкою та Покровськом — приблизно 29 кілометрів. Російські окупаційні війська й надалі намагаються прорватися в напрямку міста.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті залишається складною. Найбільше боїв на Покровському, Краматорському, Лиманському та Курському напрямках. Крім того, ЗСУ продовжують вести операції на території РФ, зокрема в Курській та Бєлгородській областях.

Нещодавно офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький повідомив, що після багатомісячної боротьби окупаційні війська країни-агресорки Росії все ще намагаються захопити місто Покровськ, що у Донецькій області. Поблизу населеного пункту щоденно відбувається велика кількість боєзіткнень.

Як писав Главред, аналітики DeepState заявили, що російські військові окупували село Калинове на Покровському напрямку, а також змогли просунутися біля двох населених пунктів на цьому ж напрямку.

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