В Україні вдарять сильні заморозки: синоптики оголосили штормове попереджання

Погода в Сумах буде найхолоднішою. Там температура повітря може опуститись до -1 градуса.

https://glavred.net/synoptic/v-ukraine-udaryat-silnye-zamorozki-sinoptiki-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie-10659605.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 28 квітня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 28 квітня

Де температура повітря опуститься до -5 градусів

Коли в Україну прийде потепління

Погода в Україні 28 квітня у деяких областях буде холодною. Синоптики оголосили штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі 28, 29 квітня у північних, центральних, південних та західних областях синоптики оголосили штормове попередження через заморозки. Температура повітря може опуститись до -5 градусів. Оголошено І та ІІ рівні небезпечності.

відео дня

"Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам", - йдеться у повідомленні.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні буде сонячна, але прохолодна погода. На Сумщині вночі очікується мокрий сніг. У східних областях буде дощ. Температура повітря підвищиться до +10...+16 градусів. Найближчої ночі очікуються заморозки.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 28 квітня / фото: ventusky

Погода 28 квітня

В Україні 28 квітня буде невелика хмарність. У цей день синоптики не прогнозують опадів. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Вночі у північних, східних та центральних областях заморозки у повітрі 0-3°, на решті території 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; температура вдень 10-15° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті 14-19°, на сході та північному сході країни 7-12°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -1

За даними meteoprog, 28 квітня в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +5...+19 градусів. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря опуститься до -1...+11 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 28 квітня / фото: meteoprog

Погода 28 квітня у Києві

У Києві 28 квітня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі заморозки у повітрі 0-3°; температура вдень 10-15° тепла; у Києві вночі заморозки у повітрі 0-2°; температура вдень 13-15° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 28 квітня / фото: meteoprog

Прогноз погоди в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні будуть грозові дощі та заморозки. Синоптики розповіли, які регіони атакує штормова погода. У південних та південно-східних областях синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Там очікуються грози.

Вже 27 квітня Україна накрила потужна негода. У багатьох областях попереджали про заморозки та сніг. Погода у Сумах буде однією з найхолодніших. Там температура повітря вдень опуститься до +9 градусів.

27 квітня синоптик назвав точну дату, коли в Україну повернеться потепління.

"З 29 квітня можна вже буде очікувати різкого потепління. Атмосферний фронт уже пройде через усю країну", - каже народний синоптик Станіслав Щедрін.

Вас також зацікавить:

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред