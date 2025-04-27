'Росія намагається обдурити світ': Зеленський розкрив план Кремля

ЗСУ продовжують виконувати завдання на території Росії, розповів президент.

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РФ не робить реальних кроків до припинення вогню / Колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса, 77 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України, скріншот з відео

Ключові тези Зеленського:

ЗСУ продовжують виконувати завдання на території Курської та Бєлгородської областей

Кремль заявляє про готовність до переговорів, але реально дій для припинення вогню не вживає

Росія намагається обманути світ і затягнути війну

ЗСУ продовжують виконувати військові завдання на Курщині та Бєлгородщині. Попри заяви Кремля про нібито готовність іти на пропозиції США, жодних реальних дій зі сторони РФ для припинення вогню немає. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Росіяни багато говорять про свою начебто готовність іти на американські пропозиції, але поки що жодних приготувань російської армії до реальної тиші не фіксується. Навпаки, за час після Великодня окупант відновив звичну для них штурмову активність – авжеж ціною значних втрат росіяни намагаються просуватись", - наголосив глава держави. відео дня

За його словами, такі дії Кремля доводять його справжні наміри – "Росія дійсно намагається обманути світ – обдурити Америку та інших – і надалі затягувати цю війну". Зеленський зазначив, що для припинення російської агресії необхідний системний міжнародний тиск на Росію.

"Без тиску не обійтись, щоб росіяни пішли на всі кроки, пішли на все, що необхідно, щоб зупинити війну. Вчорашні зустрічі у Ватикані та Римі підтвердили, що наші партнери розуміють, що відбувається", - додав він.

Ситуація в Курській і Бєлгородській області

Росія 26 квітня заявила про нібито повне витіснення українських сил із Курської області. Проте ця інформація не відповідає реальності. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові продовжують діяти на території Росії.

Президент заслухав кілька доповідей головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. За його словами, українські зхисники продовжують виконувати завдання у Курській та Бєлгородській областях.

"Зберігаємо нашу присутність на території Росії", - наголосив президент.

Також глава держави подякував українським захисникам на Донеччині за витримку та бойову ефективність. Особливу подяку він висловив воїнам 3-ої бригади оперативного призначення Нацгвардії, які демонструють хороші результати на Покровському напрямку.

"Наші позиції тримаємо сильними, щоб були всі можливості для правильної дипломатії", - підкреслив Зеленський.

Заяви РФ щодо завершення війни - останні новини

Нагадаємо, 25 квітня спецпредставник США Стів Віткофф провів тригодинні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, присвячені війні в Україні. Помічник лідер РФ Юрій Ушаков заявив, що зустріч допомогла зблизити позиції Москви та Вашингтона з низки глобальних питань, зокрема щодо можливості відновлення прямих переговорів між Росією та Україною.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив 27 квітня, що Росія нібито готова шукати "баланс інтересів" у переговорах щодо України, але відмовляється повертати Запорізьку АЕС. Лавров також стверджує, що Трамп "розуміє" позицію Росії щодо Криму.

Як повідомляв Главред, Росія нібито готова до припинення вогню, але вимагає припинення військової допомоги Україні, заявив Лавров. Він також зазначив, що ЄС і НАТО підтримують лише ті домовленості, які зміцнюють Україну, що, за його словами, суперечить інтересам Дональда Трампа.

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Режим припинення вогню в Україні Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру. Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією. У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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