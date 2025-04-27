36-річний ведучий Соломка зізнався, чому його звільнили від мобілізації

В'ячеслав Соломка пішов у військкомат для проходження ВЛК ще у 2022 році.

https://glavred.net/starnews/36-letniy-vedushchiy-solomka-priznalsya-pochemu-ego-osvobodili-ot-mobilizacii-10659656.html Посилання скопійоване

В'ячеслав Соломка новини - чому ведучий Соломка не в ЗСУ / колаж: Главред, фото: instagram.com/v_solomka

Стисло:

В'ячеслава Соломку звільнено від військової служби за непридатністю

Відповідне рішення шоумен отримав ще в перший рік повномасштабної війни

Український ведучий та актор В'ячеслав Соломка - чоловік призовного віку. 36-річний шоумен не має бронювання від телеканалу, на якому працює, але на законних підставах звільнений від військової служби і може виїжджати за кордон під час повномасштабної війни в Україні.

Про це Соломко повідомив в інтерв'ю для ТСН. Він пішов до військкомату аби стати на облік ще 2022 року, і після проходження військово-лікарської комісії його визнали непридатним до військової служби. Раніше В'ячеслав мав серйозні проблеми зі здоров'ям, природу яких він, утім, озвучувати не став.

відео дня

"Мені бронювання непотрібно. Бо я певний час дуже сильно хворів. І коли 2022 року мені на каналі сказали, що треба піти у військкомат, стати на облік і принести військовий квиток, бо ми комунальне підприємство й цього вимагає законодавство, я пішов. Показав всі свої довідки, знімки МРТ, енцефалограму й так далі. Мене перевідправили на перекомісію у відповідний профільний медичний заклад. Після того я, як і всі, пройшов медичне обстеження. Прийшов у військкомат, привіз результати аналізів і мені сказали: "Ви непридатні до військової служби та виключені з військового обліку". Все, після цього я навіть виїжджаю за кордон. Це за станом здоров'я. Ані копійки не давав!" - повідомив В'ячеслав Соломка.

В'ячеслав Соломка новини - чому ведучий Соломка не в ЗСУ / instagram.com/v_solomka

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що дизайнерка Катя Сільченко таємно вийшла заміж. Пара приховувала свої стосунки. Про одруження в соціальних мережах повідомив її обранець.

Також відомий музикант Міша Крупін зізнався, де служить після добровільної мобілізації. Артист уже пройшов базову військову підготовку і приступив до виконання бойових завдань.

Читайте також:

Хто такий В'ячеслав Соломка? В'ячеслав Соломка - український ведучий, актор театру та кіно. Грав у київському "Молодому театрі" та театрі "Сузір'я". Співпрацював із телеканалами - Новий канал, Україна, Київ. На його рахунку понад 50 ролей і проєктів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред