Перемовини щодо завершення війни: ексочільник МЗС зробив несподівану заяву

Українцям потрібно менше слухати "сливи" і "сигнали", вважає Дмитро Кулеба.

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Ми і близько не стоїмо до реальних перемовин для завершення війни - Кулеба / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Що сказав Кулеба:

Мирні перемовини практично не просуваються

Перемовний процес там же, де був восени або в січні цього року

Перемовини щодо завершення російсько-української війни фактично не просуваються і перебувають на рівні осені 2024-го або ж січня поточного року. Треба менше хвилюватися через заяви щодо таких дискусій. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

В ефірі Говорить великий Львів дипломат оцінив ситуацію з мирними переговорами за посередництва США.

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"Ми і близько не стоїмо до реальних перемовин для завершення війни. Перемовини якісь відбуваються, хтось із кимось спілкується. Але з точки зору близькості до припинення вогню, ми там же, де і були в січні. З точки зору близькості до припинення війни - ми там же, де були минулої осені", - зазначив Кулеба.

Також він закликав не хвилюватися через заяви, які постійно чують українці.

"Чим менше ви будете щоденно хвилюватися через ці заяви, зливи і сигнали, тим краще ви збережете своє ментальне здоров'я до часу, коли дійсно дійде до кінця вогню. А потім колись, сподіваюся, і до кінця війни", - наголосив Дмитро Кулеба.

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Як повідомляв Главред, раніше президент Зеленський і глава Білого дому Трамп зустрілися у Ватикані і провели перемовини. Обговорювалися питання завершення війни. Зеленський назвав розмову "хорошою" і підкреслив, що зустріч можна буде назвати "історичною", якщо вдасться досягти результатів.

Після перемовин із Зеленським Трамп засумнівався в "бажанні" Путіна закінчити війну. Трамп припустив обман з боку Путіна і допустив нові санкції щодо Росії.

Путін нібито готовий до перемовин з Україною "без попередніх умов", сказав рупор Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, таку позицію озвучив Путін на зустрічі зі Стівом Віткоффом у Москві.

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Хто такий Дмитро Кулеба? Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року і по 5 вересня 2024, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

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