28 квітня не можна сваритися і сперечатися: яке свято і день ангела

У Проводний тиждень в Україні відвідують могили, наводять лад на кладовищах.

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28 квітня не можна сваритися і сперечатися / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna

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Яке церковне свято 28 квітня

Народні традиції та прикмети

Що можна і не можна робити 28 квітня

За новоюліанським календарем 28 квітня церква вшановує апостолів Ясона і Сосипатра; мучениці Керкіри, діви, святителя Кирила Туровського; мученика Саторнія та інших загиблих із ним на острові Керкіри. Починається другий тиждень після Великодня, в цей час у різних регіонах тривають поминальні дні - Проводи, або Гробки. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Яке церковне свято 28 квітня

Апостол Ясон походив із Малої Азії і був єпископом у місті Тарса. Разом апостоли були учнями Святого апостола Павла і вирушили на острів Керкіра недалеко від Греції. Там вони навернули багатьох у християнство, зокрема дочку правителя, дівчину на ім'я Керкіра.

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Навернені християни померли мученицькою смертю за наказом правителя острова, серед них мученик Саторній, Зинон, Неон, Віталій та інші. Апостолам Ясону і Сосипатру вдалося сховатися на сусідньому острові, там вони побудували кілька церков і продовжили проповідувати.

Святитель Кирило народився в XII столітті в місті Турові. Відбував свій чернечий подвиг у Туровському Борисоглібському монастирі. Кирило написав три твори про чернецтво. За свої чернечі подвиги був обраний єпископом. На Русі його вважали своїм Златоустом.

Народні традиції та прикмети

У Проводний тиждень в Україні відвідують могили, наводять лад на кладовищах. У різних регіонах можуть бути обрані різні дні для відвідування могил.

28 квітня такі народні прикмети:

зоряне небо вночі обіцяє багатий урожай;

якщо кульбаби ще не зацвіли, то літо буде сухим і спекотним;

сонячний безхмарний світанок віщує тепле погоже літо.

Оскільки в українських традиціях дуже шанують культ предків, то Проводи і батьківські поминальні суботи мають особливе значення і відзначаються з певними обрядами, які можуть бути схожі навіть на свято.

У церквах читається поминальна служба, а після служби на цвинтар іде хода зі священиком, за ним віряни з хоругвами, хрестами. Цей звичай може супроводжувати церковний хор. Між могилами читається спільна молитва.

Що можна робити 28 квітня

У православне свято звертаються з молитвами до святих дня, як до заступників за нас перед Господом. У поминальний день заведено йти до храму, щоб помолитися за померлих, відвідувати їхні могили.

За народними прикметами в цей день потрібно вмиватися теплою водою, щоб змити з себе всі хвороби і нещастя. Також заведено просити вибачення одне в одного і забувати старі образи.

Що не можна робити 28 квітня

У дні Проводів не можна:

вживати алкоголь, а особливо брати його на кладовище;

сваритися і сперечатися;

лихословити й ображати когось;

відмовляти в милостині.

У народі вважали, що в ці дні не можна, говорячи про померлих, називати їх небіжчиками, адже їхні духи в цей час серед живих і все чують.

Іменини та день ангела 28 квітня

За новим церковним календарем 28 квітня в Україні свої іменини відзначають Кирило і Віталій.

Кирило походить із давньогрецької мови і означає "владика" або "володар".

Віталій походить із латині й перекладається як "життєздатний" або "той, хто дає життя".

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