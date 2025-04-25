Україну накриє потужна спека: синоптик розповів про різку зміну погоди у травні

Якою буде погода у травні та скільки протримається похолодання в Україні розповів народний синоптик.

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Погода на травень в Україні / Главред

Погода в Україні в кінці квітня здивувала українців. Різке потепління зі спекою та справжнє пекло накрило країну.

Народний синоптик Станіслав Щедрін розповів в інтерв'ю Главреду, чи очікувати на похолодання в Україні, як закінчиться квітень, та якою буде погода у травні.

За прогнозом синоптиків в Україні передають значне похолодання найближчими днями? Скільки воно може протриматись?

відео дня

Так, похолодання буде по всій Україні в період з 26 по 28 квітня. Це будуть незначні погодні коливання. Далі можна очікувати знову потепління.

Зараз через проходження атмосферних фронтів в Україні буде спостерігатися сильне похолодання.

Чи очікувати на грози та зливи під час похолодання?

Так, 25 та 26 квітня по всій Україні, частково 27 квітня у західних областях можна очікувати грози та дощі. Вихідні 26-27 квітня в Україні будуть прохолодні, та з опадами і грозами. Також прохолодна погода зачепить понеділок, 28 квітня.

Похолодання в Україні прогноз / pixabay

Коли можна очікувати на потепління?

З 29 квітня можна вже буде очікувати на різке потепління. До кінця квітня можна очікувати вже потепління точно, адже атмосферний фронт пройде через всю країну.

Якої погоди очікувати в травні в Україні?

За останніми синоптичними прогнозами буде без суттєвих опадів. Погода буде комфортною.

Перша декада травня буде переважно без опадів. Температура буде в межах +22 - +25 градусів. Вночі +9 - +14 градусів.

Прогноз погоди на травень в Україні / pixabay

У травні заморозків очікувати не слід. Зараз йде тенденція до тепла. Ми перейшли в літній характер погоди. Я б вже сказав, що ми перейшли в метеорологічне літо, адже протягом тижня температура не опускалась нижче 15 градусів тепла.

Графік погоди на 2 тижні / meteoprog

Хто такий Станіслав Щедрін Стас Щедрін - український народний синоптик з Кропивницького. Дає довгострокові та короткострокові прогнози погоди в Україні. Як запевняє синоптик, він займається прогнозом погоди понад десять років та використовує той же сучасний метод обчислень, як і в гідрометцентрах. Співпрацює з рядом провідних загальнонаціональних видань.

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