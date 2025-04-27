Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Росії буде несолодко": названо похмурий прогноз для економіки Путіна

Андрій Ганчук
27 квітня 2025, 12:26
348
Хороших варіантів для Росії не існує, переконаний Тарас Загородній.
Путин, Загородний
Витрати Росії на ВПК уже більші, ніж у СРСР - Загородній / Колаж Главред

Коротко:

  • Глобальна рецесія почалася, на Росію чекають складнощі
  • Кремлю не варто сподіватися на позитивні для себе варіанти

Країна-окупант Росія зіткнеться зі складнощами, адже глобальна рецесія вже почалася. Паралельно завдаються удари по її портовій інфраструктурі, що шкодить агресору. У такій ситуації хороших варіантів подальшого розвитку для Кремля не існує. Про це заявив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що після зміни президента у Вашингтоні змінюється підхід у рамках енергетичної політики. Трампу потрібна низька ціна на енергоносії для перезапуску виробництва в Штатах.

"За Байдена в росіян усе було більш-менш добре. У нього був "зелений перехід", і, щоб вигідніше пройти "зелений перехід", потрібна висока ціна на нафту. Трамп усе це вже скасував. У нього нафта і газ, і йому потрібна низька ціна для реіндустріалізації економіки США", - каже Загородній.

За його словами, економічні рішення адміністрації Трампа відверто невигідні Росії.

"Далі. Трамп тисне на Китай, союзника Росії. Він ввів заборонні мита, щоб зупинити економіку Китаю. А якщо в Китаї почнеться обвал, він перестане купувати російську нафту. Падіння цін на російську нафту потягне за собою і падіння цін на газ. І що тоді робити Росії, пити нафту і нюхати газ?" - зазначив експерт.

На думку аналітика, глобальна рецесія вже почалася. Паралельно завдаються удари по портовій інфраструктурі Росії. У такій ситуації Кремлю навряд чи слід сподіватися на позитивні для себе варіанти розвитку подій.

"Саме зараз, коли йде глобальна рецесія, а вона вже запущена, Росії буде несолодко. Враховуючи, що її витрати на ВПК більші, ніж у Радянського Союзу. Плюс зараз завдаються удари по двох портових системах, які є в зоні досяжності України - у Балтійському і Чорному морях. Ось у Туапсе вже прилетів "Довгий Нептун". Україна змогла зробити таку ракету, а у світі лише з десяток країн, які вміють робити ракети на тисячу кілометрів, та ще й таку, що потрапляє туди, куди треба. А ракети дальністю 3 тисячі км можуть робити всього 5-6 країн, і їхні ракети літають добре. Ресурс накопичується, і хороших варіантів розвитку подій для Росії немає", - підкреслив Тарас Загородній.

Дивіться відео, в якому Загородній розповів, що чекає на Росію:

Ціна на нафту та економіка Росії - новини за темою:

Як повідомляв Главред, раніше Тарас Загородній зробив прогноз, згідно з яким ціна на нафту може впасти до нуля. За його словами, вже в травні для Росії почнуться "веселощі".

Росія отримає удар від низької ціни на нафту тільки в тому разі, якщо така ціна протримається 2-3 роки, сказав під час чату на Главреді президент Центру глобалістики "Стратегія ХХI", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар. Він нагадав, як після зниження цін на нафту 1985 року знадобилося ще 6 років, щоб стався крах СРСР.

До кінця літа почнуться цікаві події і стане зрозуміло, що Росія - руйнується, зазначив Тарас Загородній. Одним із перших сигналів стане заморожування вкладів росіян у банках. Подібний сценарій уже обговорюється.

Інші новини:

Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії нафта економіка ціни на нафту Тарас Загородній війна Росії та України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Путін затягує припинення вогню": у Зеленського розкрили план Кремля

"Путін затягує припинення вогню": у Зеленського розкрили план Кремля

13:42Війна
Армія РФ хоче наблизитись до Сум: ISW повідомив про небезпечні просування ворога

Армія РФ хоче наблизитись до Сум: ISW повідомив про небезпечні просування ворога

13:12Фронт
"Росії буде несолодко": названо похмурий прогноз для економіки Путіна

"Росії буде несолодко": названо похмурий прогноз для економіки Путіна

12:26Світ
Реклама

Популярне

Більше
Влуплять заморозки та буде сніг: які регіони атакує потужна негода

Влуплять заморозки та буде сніг: які регіони атакує потужна негода

У Росії масово скасовують паради до 9 травня: Світан пояснив, у чому причина

У Росії масово скасовують паради до 9 травня: Світан пояснив, у чому причина

Магнітні бурі влуплять одна за одною: коли на Україну чекає затишшя

Магнітні бурі влуплять одна за одною: коли на Україну чекає затишшя

Бійці ЗСУ б'ються в Курській області: у Генштабі зробили заяву

Бійці ЗСУ б'ються в Курській області: у Генштабі зробили заяву

Кома: російська блогерка Боня опинилася у важкому стані на Евересті

Кома: російська блогерка Боня опинилася у важкому стані на Евересті

Останні новини

14:15

Батько ексучасниці гурту Віа Гра загинув на війні

13:51

Хитрий фокус гарантує результат: чим швидко і недорого пофарбувати бетонну підлогу

13:42

"Путін затягує припинення вогню": у Зеленського розкрили план Кремля

13:23

28 квітня не можна сваритися і сперечатися: яке свято і день ангела

13:12

Армія РФ хоче наблизитись до Сум: ISW повідомив про небезпечні просування ворога

Україну накриє потужна спека: синоптик розповів про різку зміну погоди у травніУкраїну накриє потужна спека: синоптик розповів про різку зміну погоди у травні
12:36

Рекордна ціна: лист людини, яка вижила під час загибелі Титаніка продали

12:26

"Росії буде несолодко": названо похмурий прогноз для економіки ПутінаВідео

12:25

Налчаджиоглу розкрив справжню причину мовчання Лорак про війну в Україні

12:07

Дипломатичний вояж Зеленського: WP оцінив зустріч із Трампом у Ватикані

Реклама
12:05

Намагаються заманити Україну: експерт попередив про пастку США

11:49

Рекордний урожай здивує навіть сусідів: як швидко зволожити ґрунт у теплиці

11:30

Китайський гороскоп на завтра 28 квітня: Собакам - стрес, Свиням - лінь

11:00

У Трампа є спосіб зупинити Путіна, але він не ризикуватиме - The Telegraph

11:00

Гороскоп на травень 2025: Скорпіонам - фінансове зрушення, Левам - зустріч

10:17

У Росії масово скасовують паради до 9 травня: Світан пояснив, у чому причина

09:48

Бійці ЗСУ б'ються в Курській області: у Генштабі зробили заяву

09:33

Є загиблий, поранена дитина: Дніпропетровщина оговтується після атаки РФФото

09:21

Гороскоп на завтра 28 квітня: Дівам - грандіозний прибуток, Стрільцям - подорож

09:20

Чому не можна обганяти вантажівки з правого боку: знають не всі водії

09:00

Ані Лорак фінансує державу, яка нас вбиває: співачка Ангела про артистів-зрадників, утікачів і втому від війни

Реклама
08:50

Здійнявся яскравий вогонь: партизани влаштували підрив на залізниці окупантів

08:30

РФ готує нову тактику для наступу влітку-восени: у США назвали плани

08:12

Коли в Україну повернеться потепління: синоптик назвав точну дату

08:10

Як похорон лідера 1,5 млрд католиків не став подією №1 навіть у РиміПогляд

07:38

У США поставили Росії ультиматум щодо України і розкрили плани проти Кремля

06:10

"Туман війни": як пройшла зустріч Трампа та ЗеленськогоПогляд

04:35

Як сказати "наличка" і "обналичивать" українською мовою: яких помилок варто уникатиВідео

03:30

Чому поліцейські просять водіїв показати язик: відповідь здивує

02:30

"Поділ територій": прогноз найгіршого сценарію з виходом США з переговорівВідео

01:31

РФ проривається з двох напрямків, бої за Костянтинівку вже можливі - лейтенант ЗСУ

00:47

Росіяни накопичують сили та намагаються просуватись на Сумщині - DeepState

26 квітня, субота
23:52

Магнітні бурі влуплять одна за одною: коли на Україну чекає затишшя

23:06

Українська співачка стала жертвою шахраївВідео

22:44

На скільки зросте ціна на хліб: експерт зробив неочікуваний прогноз

22:06

На Молодик у квітні пощастить майже всім: які 5 знаків зодіаку купатимуться в багатстві

21:54

Що робити, якщо пральна машина погано зливає воду: порада від майстраВідео

21:39

Трамп зробив гучну обіцянку щодо мирних переговорів щодо України

21:18

"Шахтар" – "Динамо": коли й де дивитися головний матч туру УПЛ

20:53

Приховує корисну функцію: що означає кнопка з стрілкою на брелоку авто

20:24

Ватикан виділив Зеленському особливе місце: ЗМІ розповіли, що означає цей жест

Реклама
19:30

Влуплять заморозки та буде сніг: які регіони атакує потужна негода

19:10

Травень стане каталізатором для російських окупантівПогляд

19:02

Зустріч Зеленського і Трампа: коли відбудуться наступні переговори

18:59

100 днів другого терміну Трампа: ЗМІ розповіли, як це позначилося на Україні

18:55

Кома: російська блогерка Боня опинилася у важкому стані на Евересті

18:05

Після зустрічі Зеленського з Трампом у Путіна заявили про "готовність до переговорів"

17:32

"Він мене просто обманює": Трамп відкрито пригрозив Путіну

17:17

Правозахисницю, яка звинувачувала принца Ендрю у зґвалтуванні, знайшли мертвою

17:13

Боротьба до останньої висоти: Магучіх впевнено виграла етап Діамантової ліги

17:00

Почнеться "чорна смуга": що не можна робити 27 квітня

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Великдень 2025
Коли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робити
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти