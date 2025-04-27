"Росії буде несолодко": названо похмурий прогноз для економіки Путіна

Хороших варіантів для Росії не існує, переконаний Тарас Загородній.

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Витрати Росії на ВПК уже більші, ніж у СРСР - Загородній / Колаж Главред

Коротко:

Глобальна рецесія почалася, на Росію чекають складнощі

Кремлю не варто сподіватися на позитивні для себе варіанти

Країна-окупант Росія зіткнеться зі складнощами, адже глобальна рецесія вже почалася. Паралельно завдаються удари по її портовій інфраструктурі, що шкодить агресору. У такій ситуації хороших варіантів подальшого розвитку для Кремля не існує. Про це заявив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що після зміни президента у Вашингтоні змінюється підхід у рамках енергетичної політики. Трампу потрібна низька ціна на енергоносії для перезапуску виробництва в Штатах.

"За Байдена в росіян усе було більш-менш добре. У нього був "зелений перехід", і, щоб вигідніше пройти "зелений перехід", потрібна висока ціна на нафту. Трамп усе це вже скасував. У нього нафта і газ, і йому потрібна низька ціна для реіндустріалізації економіки США", - каже Загородній.

За його словами, економічні рішення адміністрації Трампа відверто невигідні Росії.

"Далі. Трамп тисне на Китай, союзника Росії. Він ввів заборонні мита, щоб зупинити економіку Китаю. А якщо в Китаї почнеться обвал, він перестане купувати російську нафту. Падіння цін на російську нафту потягне за собою і падіння цін на газ. І що тоді робити Росії, пити нафту і нюхати газ?" - зазначив експерт.

На думку аналітика, глобальна рецесія вже почалася. Паралельно завдаються удари по портовій інфраструктурі Росії. У такій ситуації Кремлю навряд чи слід сподіватися на позитивні для себе варіанти розвитку подій.

"Саме зараз, коли йде глобальна рецесія, а вона вже запущена, Росії буде несолодко. Враховуючи, що її витрати на ВПК більші, ніж у Радянського Союзу. Плюс зараз завдаються удари по двох портових системах, які є в зоні досяжності України - у Балтійському і Чорному морях. Ось у Туапсе вже прилетів "Довгий Нептун". Україна змогла зробити таку ракету, а у світі лише з десяток країн, які вміють робити ракети на тисячу кілометрів, та ще й таку, що потрапляє туди, куди треба. А ракети дальністю 3 тисячі км можуть робити всього 5-6 країн, і їхні ракети літають добре. Ресурс накопичується, і хороших варіантів розвитку подій для Росії немає", - підкреслив Тарас Загородній.

Дивіться відео, в якому Загородній розповів, що чекає на Росію:

Ціна на нафту та економіка Росії - новини за темою:

Як повідомляв Главред, раніше Тарас Загородній зробив прогноз, згідно з яким ціна на нафту може впасти до нуля. За його словами, вже в травні для Росії почнуться "веселощі".

Росія отримає удар від низької ціни на нафту тільки в тому разі, якщо така ціна протримається 2-3 роки, сказав під час чату на Главреді президент Центру глобалістики "Стратегія ХХI", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар. Він нагадав, як після зниження цін на нафту 1985 року знадобилося ще 6 років, щоб стався крах СРСР.

До кінця літа почнуться цікаві події і стане зрозуміло, що Росія - руйнується, зазначив Тарас Загородній. Одним із перших сигналів стане заморожування вкладів росіян у банках. Подібний сценарій уже обговорюється.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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