Ворог дістає до позицій: офіцер повідомив про труднощі біля Покровська

Окупанти застосовують усі можливі ресурси, аби наносити удари по українських військових.

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ЗСУ б'ють по окупантах під час переміщень / Колаж: Главред, фото: 128 ОГШБр, скрін з DeepState

Що розповів Цехоцький:

Окупанти прагнуть захопити Покровськ

Атаки армії РФ відбуваються по-різному

Росіяни наближаються до лінії бойового зіткнення навіть на легкових авто

Після багатомісячної боротьби окупаційні війська країни-агресорки Росії все ще намагаються захопити місто Покровськ, що у Донецькій області. Поблизу населеного пункту щоденно відбувається велика кількість боєзіткнень.

Про це 24 каналу розповів офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький. Зокрема 26 квітня українським захисникам довелося відбити 68 атак противника.

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Під час штурмів окупанти намагаються просунутися вперед, щоб або обійти і оточити, або безпосередньо зайти в місто. При цьому для атак ворог застосовує як і важку бронетехніку, так і невеликі групи піхоти на автомобілях.

Покровськ / Інфографіка: Главред

"Переважно це 3-8 окупантів, які на легкових авто, мотоциклах намагаються наблизитися до лінії бойового зіткнення. Перед цим і під час цього ворог атакує дронами, працює артилерія, кидають КАБи. Застосовують усе, чим можуть дістати до позицій. При цьому вони тероризують навколишні населені пункти", - розповів військовий.

Щоб запобігти переміщенням ворога ЗСУ цілодобово слідкують за діями окупантів і як тільки виявляють руки противника - одразу докладають максимум зусиль для знищення ресурсів та резервів РФ.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нещодавно, як писав Главред, українські військові відбили один із найбільших штурмів окупанційної армії РФ на мотоциклах на Покровському напрямку.

Напередодні військовий оглядач Денис Попович повідомляв, що попри постійні атаки російських військ на Покровському напрямку, наразі не йдеться про можливість оточення міста.

Раніше повідомлялося, що російські війська поступово відходять із західної частини Покровська після невдалої спроби перерізати трасу, що сполучає місто з Дніпропетровщиною.

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Хто такий Сергій Цехоцький? Сергій Цехоцький - військовослужбовець 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, офіцер Збройних Сил України. Регулярно в етерах розповідає про бої бригади в найгарячіших точках фронту, зокрема Авдіївському, Новопавлівському та Покровському напрямках.

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