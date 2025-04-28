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"Буде складніше": спортсмен-депутат Жан Беленюк розкрив деталі особистого життя

Анна Підгорна
28 квітня 2025, 00:05
29
Активно займатися питаннями пошуку відповідного партнера і створення сім'ї Беленюк почав лише нещодавно.
Жан Беленюк
Жан Беленюк особисте життя - депутат розповів про створення сім'ї / колаж: Главред, фото: facebook.com/zhanbeleniuk

Короткий зміст:

  • 34-річний Жан Беленюк повідомив, що готовий до сімейного життя
  • Зараз він "працює над цим питанням"
  • Донедавна у спортсмена не було часу замислюватися про особисте

Олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби та політик Жан Беленюк після Олімпійських ігор у Парижі влітку 2024-го року оголосив про завершення спортивної кар'єри. Тепер, коли в нього з'явився вільний час, спортсмен впритул вирішив зайнятися власним майбутнім і створенням у ньому особистого щастя.

В інтерв'ю для YouTube-каналу Champion Radio Беленюк зізнався, що до того, як йому виповнилося 30 років, він взагалі не замислювався про сімейне вогнище. Сьогодні, коли йому вже 34, він нарешті відчуває, що готовий до серйозних стосунків.

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При цьому Жан зазначає, що певною мірою затягнув із вирішенням цього питання, тому зараз активно надолужує згаяне. "Я поки що не одружений, хоча мені вже стукнуло 34 роки. Справа в тому, що зараз більше часу. Якщо чесно, до 30 я взагалі про це не думав. Зараз я розумію, що вже й морально готовий до цієї історії. Я розумію, чим далі, тим буде складніше, тому намагаюся не затягувати і працюю над цим питанням", - каже спортсмен.

Жан Беленюк
Жан Беленюк особисте життя - депутат розповів про створення сім'ї / Скриншот YouTube

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Хто такий Жан Беленюк?

Жан Беленюк - український спортсмен і політик. Борець греко-римського стилю. Багаторазовий чемпіон світу та Європи, призер цих змагань, чемпіон Олімпійських ігор у Токіо (2020), срібний (2016) і бронзовий призер Олімпійських ігор (2024), перший в історії України борець, який виграв три медалі на Олімпійських іграх, чемпіон і срібний призер Європейських ігор (2019, 2015), бронзовий призер Універсіади (2013). Заслужений майстер спорту України. Народний депутат IX скликання, перший афроукраїнець - депутат ВРУ.

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