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У Третій штурмовій зробили гучну заяву про 30-денне припинення вогню

Маріна Фурман
12 березня 2025, 23:55
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Жорін не вірить, що буде досягнута угода про 30-денне перемирʼя між Росією та Україною.
Жорин, ВСУ
Жорін різко відреагував на угоду про 30-денне перемирʼя / Коллаж: Главред, фото: t.me/MaksymZhorin, 43 окрема механізована бригада

Ключові тези:

  • Під час АТО/ООС росіяни неодноразово порушували тимчасове припинення вогню
  • Наразі не передбачено жодної відповідальності для РФ за порушення режиму припинення вогню

Українські військові не вірять в те, що 30-денне припинення вогню на лінії зіткнення буде дієвим. Про це написав заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін у своєму Telegram.

Він нагадав, що під час АТО/ООС росіяни неодноразово порушували тимчасове припинення вогню.

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"А динаміка бойових дій, засоби, що використовувались - і поряд не стояли із сучасною війною", - підкреслив Жорін.

Заступник командира додав, що поки що не передбачено жодної відповідальності для РФ за порушення режиму припинення вогню.

"Тож переходимо до основного питання: яка відповідальність передбачена за порушення тиші? Економічні санкції Росії (не діють - Главред). Ефективними можуть бути тільки запобіжники на полі бою у вигляді озброєнь від США. Поки нічого не чув про відповідальність взагалі. А без цього чисто поговорити", — резюмував він.

Припинення вогню - останні новини

Як писав Главред, 11 березня відбулася зустріч України і США в Саудівській Аравії. Сторони обговорювали можливість укладення мирної угоди для завершення російсько-української війни. Київ підтримав ініціативу Вашингтона, спрямовану на припинення вогню на 30 днів.

Тридцятиденне перемир'я, яке запропонували представники США на зустрічі в Саудівській Аравії, передбачає не лише припинення вогню на лінії фронту, а й відмову від повітряних атак. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, зазначивши, що йдеться про комплексне перемир’я.

Тим часом українським військовим важко уявити, яким може бути гіпотетичне перемир'я. Вони навіть сумніваються в його можливості. Старший сержант Сергій із позивним "Дід" нагадав, що й раніше, під час АТО, росіяни порушували режим припинення вогню, а "зараз масштаби непорівнянні".

Сумніви щодо можливого перемир'я висловив і полковник Владислав Селезньов. За його словами, навряд чи хтось може забезпечити це перемир'я на лінії понад 1200 кілометрів активних бойових дій, а також його контролювати.

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Хто такий Максим Жорін

Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

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перемир'я війна в Україні Тридцятиденне припинення вогню
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