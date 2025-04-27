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За яких умов РФ може припинити вогонь: у Москві навзвали дві вимоги Путіна

Маріна Фурман
27 квітня 2025, 20:56
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Росія вимагає повного припинення постачання військової допомоги Україні.
Лавров, фронт
Лавров назвав дві вимоги Путіна для повного припинення вогню / Колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", МЗС РФ

Ключові тези Лаврова:

  • Росія нібито націлена на припинення вогню
  • Москва погодиться на "безумовне" припинення вогню в Україні лише за двох умов

Країна-агресор Росія нібито готова до припинення вогню. Однією з вимог для досягнення перемир’я є припинення допомоги Україні. Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров в інтерв'ю CBS news.

Лавров озвучив російські вимоги для безумовного припинення вогню.

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"Президент Росії сказав, що ми націлені на припинення вогню, але ми хочемо гарантій, що воно не буде знову використане для посилення ЗСУ і що постачання зброї має бути припинено", - відповів російський міністр.

Крім того, він процитував представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каю Каллас та Генерального секретаря НАТО Марка Рютте щодо припинення вогню та врегулювання.

"Вони прямо заявили, що підтримуватимуть лише ту угоду, яка зрештою зробить Україну сильнішою, зробить її "переможцем". Отже, якщо це і є мета припинення вогню, то я не думаю, що цього хоче Президент США Дональд Трамп. Це те, що європейці разом із Зеленським хочуть зробити з ініціативи Президента Дональда Трампа", – заявив глава МЗС Росії.

Припинення вогню в Україні - новини за темою

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко розповів, що глава Кремля Володимир Путін спеціально затягує припинення вогню в російсько-українській війні. Він розраховує на те, що перемовини з Іраном, дії Китаю в Південно-Китайському морі та події між Індією і Пакистаном розосередять увагу Сполучених Штатів.

Тим часом прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сподівається, що припинення вогню в Україні можна досягти до літа. Воно має бути довгостроковим і таким, щоб його могли прийняти всі сторони.

Як писав Главред, Дональд Трамп пригрозив вийти з переговорів про припинення війни в Україні. Так він відповів на запитання про те, як скоро може бути припинення вогню в Україні.

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Хто такий Сергій Лавров?

Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи.

З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

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війна в Україні режим припинення вогню Сергій Лавров
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