У хірурга Кіророва просили продати частину його тіла відразу після видалення.

Філіп Кіркоров відкачав собі жир / колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Зірковий хірург терористичної Росії Тимур Хайдаров розповів про те, як йому пропонували гроші за "шматочок Кіркорова".

Зокрема, як пишуть російські пропагандисти, Хайдаров розповів, як одного разу йому запропонували продати жир путініста Кіркорова.

"Жарти жартами, але коли оперували Кіркорова, нам у клініку зателефонували і попросили продати його жир!" - розповів він.

Філіп Кіркоров відрізав жир/ фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

У березні 2023 року Філіп Кіркоров пройшов корекцію хребта і пресотерапію з використанням спеціального апарату, також Хайдаров відкачав йому 30 літрів жиру.

При цьому співак спростував чутки про те, що робив операцію на обличчі. Кіркоров пояснював, що хоче підтримувати своє тіло в тонусі, щоб "не втрачати товарний вигляд".

Філіп Кіркоров значно скинув вагу / фото: facebook.com, Філіп Кіркоров

Тим часом, у мережі багато разів висміювали нове обличчя та сідниці Кіркорова. Він сильно змінився зовні і став сильно відрізнятися від себе колишнього.

Про персону: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

