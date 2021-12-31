Зашквар з відвертою сукнею: супутниця Грабарука відповіла хейтерам

Ігор Грабарук та Христина Тишкун

Христина Тишкун, яку називали помічницею екс-замглави Міносвіти і науки колишнього заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука, розповіла про скандал з її відвертою сукнею, у якій вона з'явилася під час поїздки чиновника до Львова.

Дівчина каже, що одягла відверту сукню на зустріч з мером Львова Андрієм Садовим заради провокації. Як розповіла вона в ефірі 1+1, таким чином нібито звернула увагу на проблему гендерної нерівності та сексизму.

За словами 27-річної супутниці екс-заступника міністра, поїздка до Львова була її ініціативою, а на зустріч Гарбарука з міським головою вона потрапила за дружнім запрошенням.

"До Львова я їхала не на офіційний візит, і ніколи не була помічницею заступника міністра. Ми з Ігорем Миколайовичем працювали над спільним проектом, він був ідеологом цього проекту, куратором, а я просто була пов'язана з цим проектом, але не як його помічник", – розповідає Тишкун.

Вона повідала, що плаття вибрала не випадково, так як хотіла з його допомогою звернути увагу на проблему утиску жінок. Зокрема, Тишкун поскаржилася, що саме за зовнішнім виглядом найчастіше оцінюють її інтелект.

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"Це заборонено? Це була провокація, щоб викликати реакцію. Правда, не очікувала, що таку. Я хочу боротися з цим, з чим бореться зараз весь світ і від чого страждають жінки. Я називаю своє плаття протестом. Мене це чіпляє з точки зору гендерної нерівності і сексизму, з яким я стикаюся постійно. На мій зовнішній вигляд оцінили мій інтелект, на мій зовнішній вигляд повісили мені клеймо", – додала Тишкун.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що мер Львова Андрій Садовий сфотографувався з гостями свого офісу в ході візиту заступника міністра освіти.

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При цьому серед делегації, яка побувала в гостях у Садового, на фото помітили дівчину в сміливому вбранні.

Брюнетка в довгій чорній сукні з вирізом виявилася по праву руку від Садового.

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