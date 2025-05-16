Спроби РФ прив'язати переговори в Стамбулі до 2022 року не спрацюють - Єрмак

На думку Єрмака, сьогоднішній переговорний процес має зовсім інший контекст.

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Єрмак прокоментував хід переговорів у Стамбулі / колаж: Главред, фото: https://x.com/AndriyYermak

Що сказав Андрій Єрмак:

Росіяни хочуть будувати асоціації з 2022 роком

Усі спроби росіян прив'язати сьогоднішній день до 2022 року не спрацюють

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак спростував зв'язок переговорів української та російської делегацій щодо припинення вогню, які розпочалися у Стамбулі, з переговорами, що відбулися в цьому самому місті у 2022 році. Про це він написав у соцмережі Х.

"Росіяни хочуть будувати асоціації з 2022 роком. Але все, що пов'язує з цим переговори, - це виключно місто Стамбул. І нічого більше. Усі спроби росіян прив'язати сьогоднішній день до 2022 року не спрацюють", - написав Єрмак. відео дня

Він підкреслив, що сьогоднішній переговорний процес має зовсім інший контекст, і Україна не дозволить повернутися до умов і наративів початку повномасштабної війни.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше в РФ заявили про свою позицію і завдання на переговорах у Стамбулі. У РФ заявили, що хочуть усунути "базові першопричини" війни.

Нагадаємо, раніше з'явився прогноз про те, що дадуть переговори в Стамбулі. Президент України тепер може вимагати введення "пекельних санкцій" проти Росії.

Як писав Главред, особиста зустріч президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна є питанням часу і може відбутися вже незабаром. Про це заявив старший директор Ради національної безпеки Білого дому з питань боротьби з тероризмом Себастьян Горка.

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