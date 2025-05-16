Спроби РФ прив'язати переговори в Стамбулі до 2022 року не спрацюють - Єрмак

Що сказав Андрій Єрмак:
- Росіяни хочуть будувати асоціації з 2022 роком
- Усі спроби росіян прив'язати сьогоднішній день до 2022 року не спрацюють
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак спростував зв'язок переговорів української та російської делегацій щодо припинення вогню, які розпочалися у Стамбулі, з переговорами, що відбулися в цьому самому місті у 2022 році. Про це він написав у соцмережі Х.
"Росіяни хочуть будувати асоціації з 2022 роком. Але все, що пов'язує з цим переговори, - це виключно місто Стамбул. І нічого більше. Усі спроби росіян прив'язати сьогоднішній день до 2022 року не спрацюють", - написав Єрмак.відео дня
Він підкреслив, що сьогоднішній переговорний процес має зовсім інший контекст, і Україна не дозволить повернутися до умов і наративів початку повномасштабної війни.
Переговори про припинення вогню - останні новини за темою
Раніше в РФ заявили про свою позицію і завдання на переговорах у Стамбулі. У РФ заявили, що хочуть усунути "базові першопричини" війни.
Нагадаємо, раніше з'явився прогноз про те, що дадуть переговори в Стамбулі. Президент України тепер може вимагати введення "пекельних санкцій" проти Росії.
Як писав Главред, особиста зустріч президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна є питанням часу і може відбутися вже незабаром. Про це заявив старший директор Ради національної безпеки Білого дому з питань боротьби з тероризмом Себастьян Горка.
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