Трамп планує 'вирішити питання' з Путіним по телефону: про що говоритимуть

Ключові тези Трампа:
- Трамп заявив, що "можливо" зателефонує Путіну
- Особиста зустріч із Путіним має відбутися
- Ми вирішимо питання припинення вогню, а може й ні
Президент США Дональд Трамп розглядає можливість зателефонувати лідеру РФ Володимиру Путіну. Американський лідер планує обговорити припинення вогню у війні проти України. Про це Трамп сказав журналістам під час спілкування на борту літака Air Force One, повідомило CNN.
"Ми маємо зустрітися. Ми з ним зустрінемося", - заявив Трамп, натякаючи на потенційну зустріч з Путіним.відео дня
Президент США також заявив, що хоче побачити, чи вдасться йому домовитися про припинення війни.
"Я думаю, ми вирішимо це питання, а може й ні, але принаймні ми будемо знати. І якщо ми не вирішимо, це буде дуже цікаво", - сказав Трамп.
Зустріч Трампа з Путіним - останні новини
Як повідомляв Главред, після того як Росія направила на перемовини до Туреччини делегацію низького рівня, надії на припинення вогню в Україні похитнулися. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що прориву не буде без особистої зустрічі Трампа і Путіна. Водночас у Вашингтоні розглядають можливість нових санкцій для тиску на Кремль.
Також президент США Дональд Трамп заявив про готовність зустрітися з Путіним, щойно це стане можливим. Коментуючи мирний процес щодо України під час візиту в ОАЕ, він натякнув, що світ може стати безпечнішим вже за 2–3 тижні.
Крім цього, радник Білого дому Себастьян Горка стверджує, що особиста зустріч Трампа з Путіним може відбутися вже незабаром. За його словами домовленості з Росією — "питання часу". За його словами, зустріч лідерів є неминучою, але змусити Путіна до цього неможливо.
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Скандальні заяви Трампа про війну в Україні
Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.
Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".
"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.
За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.
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