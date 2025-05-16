Трамп планує 'вирішити питання' з Путіним по телефону: про що говоритимуть

Трамп заявив, що хоче перевірити, чи зможе домовитися про припинення вогню з Путіним.

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Трамп планує дзвінок Путіну / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, kremlin.ru

Ключові тези Трампа:

Трамп заявив, що "можливо" зателефонує Путіну

Особиста зустріч із Путіним має відбутися

Ми вирішимо питання припинення вогню, а може й ні

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість зателефонувати лідеру РФ Володимиру Путіну. Американський лідер планує обговорити припинення вогню у війні проти України. Про це Трамп сказав журналістам під час спілкування на борту літака Air Force One, повідомило CNN.

"Ми маємо зустрітися. Ми з ним зустрінемося", - заявив Трамп, натякаючи на потенційну зустріч з Путіним. відео дня

Президент США також заявив, що хоче побачити, чи вдасться йому домовитися про припинення війни.

"Я думаю, ми вирішимо це питання, а може й ні, але принаймні ми будемо знати. І якщо ми не вирішимо, це буде дуже цікаво", - сказав Трамп.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Зустріч Трампа з Путіним - останні новини

Як повідомляв Главред, після того як Росія направила на перемовини до Туреччини делегацію низького рівня, надії на припинення вогню в Україні похитнулися. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що прориву не буде без особистої зустрічі Трампа і Путіна. Водночас у Вашингтоні розглядають можливість нових санкцій для тиску на Кремль.

Також президент США Дональд Трамп заявив про готовність зустрітися з Путіним, щойно це стане можливим. Коментуючи мирний процес щодо України під час візиту в ОАЕ, він натякнув, що світ може стати безпечнішим вже за 2–3 тижні.

Крім цього, радник Білого дому Себастьян Горка стверджує, що особиста зустріч Трампа з Путіним може відбутися вже незабаром. За його словами домовленості з Росією — "питання часу". За його словами, зустріч лідерів є неминучою, але змусити Путіна до цього неможливо.

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