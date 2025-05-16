РФ просунулася у двох районах на Донбасі: у DeepState назвали напрямки

Зокрема, в окупантів зафіксовано просування в Покровському та Волноваському районах.

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РФ просунулася поблизу кількох населених пунктів

Зафіксовано просування РФ у двох районах

Станом на ранок 16 травня російські війська просунулися поблизу кількох населених пунктів на сході України.

У повідомленні ресурсу DeepState йдеться про успіх армії країни-агресора РФ у Донецькій області.

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Зокрема, в окупантів зафіксовано просування в Покровському та Волноваському районах.

"Противник просунувся в районі Розливу, а також у селі Новоолександрівка. Також уточнено дані про ситуацію в Богатирі", - йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося про те, що армія країни-агресора Росії вже пробувала форсувати річку Дніпро на Херсонщині, але Сили оборони змогли відбити штурм ворога. Сили оборони вже знають про плани росіян спробувати повторити певні дії в Херсонській області.

Як повідомляв Главред, у звіті американського Інституту вивчення війни наголошується, що армія країни-агресора Росії готує масштабний прорив на Донбасі і перекидає бригади з трьох ділянок фронту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зупинили РФ на сході та перехопили ініціативу на ключовому напрямку. Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію в операційній зоні в Донецькій області.

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