Скандал із заступником голови МОН: чиновник виправдався після відвертого вбрання своєї помічниці

Ігор Гарбарук процитував вірш Редьярда Кіплінга в своє виправдання.
Заступник міністра освіти Ігор Гарбарук відреагував на скандал, який стався після того, як в Мережі з'явилися фото його помічниці Христини Тишкун у відвертому вбранні, яка супроводжувала чиновника під час поїздки до Львова.
У своєму Facebook чиновник відреагував на скандал віршем Редьярда Кіплінга.
Він процитував вірш Редьярда Кіплінга "Якщо".
Відзначимо, що згодом Грабарук видалив свій запис.
Додамо, що у своїх акаунтах у соцмережах Тишкун розміщує багато фото відвертого змісту.
Дівчині 27 років, за фахом вона-правознавець з дипломом Львівського національного університету, але живе в Києві.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що мер Львова Андрій Садовий сфотографувався з гостями свого офісу в ході візиту заступника міністра освіти.
При цьому серед делегації, яка побувала в гостях у Садового, на фото помітили дівчину в сміливому вбранні.
Брюнетка в довгій чорній сукні з вирізом виявилася по праву руку від Садового.