Скандал із заступником голови МОН: чиновник виправдався після відвертого вбрання своєї помічниці

Христина Тишкун та Андрій Садовий / Facebook / hromovyy.viktor

Заступник міністра освіти Ігор Гарбарук відреагував на скандал, який стався після того, як в Мережі з'явилися фото його помічниці Христини Тишкун у відвертому вбранні, яка супроводжувала чиновника під час поїздки до Львова.

У своєму Facebook чиновник відреагував на скандал віршем Редьярда Кіплінга.

Він процитував вірш Редьярда Кіплінга "Якщо".

Відзначимо, що згодом Грабарук видалив свій запис.

Додамо, що у своїх акаунтах у соцмережах Тишкун розміщує багато фото відвертого змісту.

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Дівчині 27 років, за фахом вона-правознавець з дипломом Львівського національного університету, але живе в Києві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що мер Львова Андрій Садовий сфотографувався з гостями свого офісу в ході візиту заступника міністра освіти.

При цьому серед делегації, яка побувала в гостях у Садового, на фото помітили дівчину в сміливому вбранні.

Брюнетка в довгій чорній сукні з вирізом виявилася по праву руку від Садового.