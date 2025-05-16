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Зеленський поговорив із Трампом: що обговорили лідери країн

Віталій Кірсанов
16 травня 2025, 17:09
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Зеленський вважає, що якщо росіяни не хочуть миру, то мають бути сильні санкції.
Зеленський поговорив із Трампом
Зеленський поговорив із Трампом / колаж: Главред, фото: Zelenskiy/Official, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

  • Сторони обговорили переговори в Стамбулі
  • Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру

Президент України Володимир Зеленський і європейські лідери провели телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомив український президент у своєму Телеграм-каналі.

Зазначається, що на одному кінці дроту був Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр Великої Британії Кір Стармер і прем'єр Польщі Дональд Туск.

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Сторони обговорили переговори в Стамбулі, запевнив Зеленський.

За його словами, "Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру і важливо, щоб світ тримався сильних позицій".

"Наша позиція: якщо росіяни відмовляються від повного і безумовного припинення вогню і вбивств, то мають бути сильні санкції. Тиск на Росію має зберігатися, поки Росія не буде готова завершити війну. Дякую всім у світі, хто допомагає", - зазначив Зеленський.

Переговори в Стамбулі - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, глава делегації РФ у Стамбулі Володимир Мединський раніше говорив, що Росія розглядає переговори в Стамбулі, як продовження мирного процесу, який, нібито, був перерваний українською стороною три роки тому.

Водночас глава Офісу президента України Андрій Єрмак спростував зв'язок переговорів української та російської делегацій щодо припинення вогню, які розпочалися у Стамбулі, з переговорами, що відбулися в цьому ж місті 2022 року.

Крім того, видання Reuters писало, що на переговорах у Стамбулі Україна порушить питання про зустріч президента Володимира Зеленського та диктатора Володимира Путіна.

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