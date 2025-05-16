Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Вдвічі більше: в Україні планують підвищити оплату вчителям, названо дату

Анна Косик
16 травня 2025, 18:15
35
Чиновники працюють над збільшенням виплат вчителям.
тысяча, учитель
Через 3,5 місяці вчителі отримуватимуть більші доплати / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Що сказав Вітренко:

  • Доплати вчителям підвищаться на тисячу гривень
  • Вчителі отримуватимуть більше з 1 вересня

З 1 вересня 2025 року в Україні вчителі отримуватимуть більші доплати. Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко.

За його словами, станом на зараз українські вчителі отримують доплати у розмірі однієї тисячі гривень, але вже з початком осені її розмір збільшиться двічі, тобто до двох тисяч гривень.

відео дня

Вітренко наголосив, що Міністерство освіти свідоме того, що еліту має виховувати еліта, тому робить усе можливе для того, щоб змінити підходи до оплати праці вчителів.

Урядовці прагнуть збільшити суму нарахованої та виплаченої вчителям заробітної плати в силу того, як це дозволяє зробити бюджет України.

Підвищення зарплат в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у березні в Україні підвищили середній розмір заробітної плати. Зарплата, з якої сплачено страхові внески та яка включається в розрахунок пенсії, становить 19430 гривень.

Згодом економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин повідомив, що середня зарплата буде зростати і надалі, адже середньорічна заробітна плата, закладена до державного бюджету на 2025 рік становить 24 тисячі гривень.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, у якому пропонується підвищити мінімальну зарплату до рівня майже 11 тисяч, а саме 10 тисяч і 800 гривень вже з 1 липня 2025 року.

Більше новин:

Хто такий Андрій Вітренко?

Андрій Вітренко - український науковець; доктор економічних наук. Депутат Київської міської ради ІХ-го скликання від партії "Слуга народу", пише Вікіпедія.

З 30 березня 2023 року призначений на посаду заступника Міністра освіти і науки України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

зарплати учителі новини України підвищення зарплат
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Готові воювати вічно": в РФ пригрозили захопленням ще двох областей України

"Готові воювати вічно": в РФ пригрозили захопленням ще двох областей України

17:59Війна
Переговори України та РФ у Стамбулі: про що домовились і чого вимагали росіяни

Переговори України та РФ у Стамбулі: про що домовились і чого вимагали росіяни

17:52Війна
Зеленський поговорив із Трампом: що обговорили лідери країн

Зеленський поговорив із Трампом: що обговорили лідери країн

17:09Україна
Реклама

Популярне

Більше
Зеленський поставив Лаврова на місце після його образ

Зеленський поставив Лаврова на місце після його образ

Прийде потепління, після чого знову холод: як зміниться погода найближчим часом

Прийде потепління, після чого знову холод: як зміниться погода найближчим часом

РФ пішла в наступ на всіх напрямках - Зеленський

РФ пішла в наступ на всіх напрямках - Зеленський

Заморозки, град і рясні дощі з грозами: стала відома дата небезпечної погоди

Заморозки, град і рясні дощі з грозами: стала відома дата небезпечної погоди

Як сказати українською "сгущенка": варто уникати поширеної помилки

Як сказати українською "сгущенка": варто уникати поширеної помилки

Останні новини

18:15

Вдвічі більше: в Україні планують підвищити оплату вчителям, названо дату

17:59

"Готові воювати вічно": в РФ пригрозили захопленням ще двох областей України

17:52

Переговори України та РФ у Стамбулі: про що домовились і чого вимагали росіяниВідео

17:46

Порошенко програв суд про розподіл майна з дружиною, обійти санкції не вдасться - ЗМІ

17:42

Гривня різко послабила свої позиції: яким буде курс долара і євро 19 травня

Війна продовжиться, та в України є два козирі, що дозволяють влаштувати Армагеддон у РФ – ЗагороднійВійна продовжиться, та в України є два козирі, що дозволяють влаштувати Армагеддон у РФ – Загородній
17:42

Даніель Салем розповів, як проводить час з 10-річною донькою та ким вона мріє стати

17:42

"Ми маємо посилювати тиск": у ЄС заявили про підготовку нових санкцій проти РФ

17:09

Зеленський поговорив із Трампом: що обговорили лідери країн

17:07

"Здійсни мрію": Боксер Данило Лозан провів тренування для дітей Героїв новини компанії

Реклама
17:03

"Він не погодився ні на що": Зеленський звернувся до Путіна після переговорів

16:49

В 100 гривень вже не вкластись: в Україні дорожчає найдоступніша риба

16:47

Великий обмін та припинення вогню: Умєров озвучив нові деталі переговорів з РФВідео

16:13

Трамп планує "вирішити питання" з Путіним по телефону: про що говоритимуть

16:00

Нездійсненні вимоги та погрози: чого хотіла РФ на переговорах у Стамбулі

15:55

Путін зробив помилку з переговорами: генсек НАТО виступив з гучною заявою

15:49

Ціна зросла на 52 гривні: популярний молочний продукт б'є усі рекорди

15:45

Аукціон 68 "Українське колекційне мистецтво" новини компанії

15:23

Вражає бронетехніку і летить на десятки км: Україна створила новий дрон

15:20

Питання зустрічі Зеленського з Путіним піднімуть у Стамбулі: деталі від Reuters

15:14

Спецдозволи на користування надрами: чому IDS Ukraine може зупинити виробництво? PR

Реклама
15:08

З'явився новий прогноз на переможця Євробачення 2025: Україна в лідерах

14:47

І Кейт, і Меган ридали перед королівським весіллям: чому вони посварилися

14:36

Protech Solutions забезпечила швидке постачання та встановлення ультразвукової системи для Охматдиту після обстрілу

14:29

Спроби РФ прив'язати переговори в Стамбулі до 2022 року не спрацюють - Єрмак

14:25

РФ "вигнала" США з переговорів у Стамбулі, українська сторона обурена – ЗМІ

14:24

Насипало багато снігу і вдарив мороз: де в Україні лютує негодаВідео

14:15

Залишилось три тижні: на українців можуть накласти штрафи до 25 тисяч гривень

13:54

В Україну повернули тіла 909 загиблих захисників із "найгарячіших" напрямків

13:54

Слава з "Неангелів" возз'єдналася з чоловіком Камінським

13:47

Тренери назвали найважливішу вправу для людей 60+ без відвідування спортзалу

13:40

Поки тривають переговори, РФ вдарила балістикою по одній з областей України: деталі

13:39

"Все, бувай": Олена Зеленська розповіла про важку розмову з чоловіком

13:19

Дощі й похолодання накриють Україну: стала відома погода у вихідні

13:17

Трамп анонсував переговори з Путіним і назвав імовірні терміни

13:15

Українці можуть отримати 29 тисяч грошової допомоги: хто претендує на виплату

12:50

Спеціально приїхала з Криму: Мішина зустрілася з мамою і показала її фото

12:36

Переговори в Стамбулі: онлайн-трансляція зустрічі України та РФ

12:35

Тільки геній знайде 3 відмінності за 15 секунд: чим відрізняються два детективи

12:33

Чому 17 травня небезпечно ходити в ліс: яке церковне свято і день ангела

12:29

Україна доганяє Польщу у цінах: де дешевший продуктовий кошикФото

Реклама
12:15

"Припинення вогню не буде": сумний прогноз щодо переговорів у Стамбулі

12:05

Нокаут для економіки: у Politico дізналися, які санкції ЄС готує проти Росії

11:34

Заморозки, град і рясні дощі з грозами: стала відома дата небезпечної погоди

11:34

Колишній бойфренд Ріанни побив свого продюсера, його заарештували

11:27

Китайський гороскоп на завтра 17 травня: Козлам - помста, Півням - роздратування

11:25

У Трампа сталася велика радість: що сталося

11:24

Свідчення Свинарчука стануть вироком для Порошенка, коли його екстрадують до України — експерт

11:24

У Стамбулі розпочалися переговори щодо України: хто представляє сторони і про що говоритимуть

11:05

РФ просунулася у двох районах на Донбасі: у DeepState назвали напрямки

10:51

Гороскоп Таро на сьогодні 16 травня: Левам - новий розділ, Стрільцям усвідомити силу і йти вперед

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти