Вдвічі більше: в Україні планують підвищити оплату вчителям, названо дату

Чиновники працюють над збільшенням виплат вчителям.

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Через 3,5 місяці вчителі отримуватимуть більші доплати / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Що сказав Вітренко:

Доплати вчителям підвищаться на тисячу гривень

Вчителі отримуватимуть більше з 1 вересня

З 1 вересня 2025 року в Україні вчителі отримуватимуть більші доплати. Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко.

За його словами, станом на зараз українські вчителі отримують доплати у розмірі однієї тисячі гривень, але вже з початком осені її розмір збільшиться двічі, тобто до двох тисяч гривень.

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Вітренко наголосив, що Міністерство освіти свідоме того, що еліту має виховувати еліта, тому робить усе можливе для того, щоб змінити підходи до оплати праці вчителів.

Урядовці прагнуть збільшити суму нарахованої та виплаченої вчителям заробітної плати в силу того, як це дозволяє зробити бюджет України.

Підвищення зарплат в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у березні в Україні підвищили середній розмір заробітної плати. Зарплата, з якої сплачено страхові внески та яка включається в розрахунок пенсії, становить 19430 гривень.

Згодом економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин повідомив, що середня зарплата буде зростати і надалі, адже середньорічна заробітна плата, закладена до державного бюджету на 2025 рік становить 24 тисячі гривень.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, у якому пропонується підвищити мінімальну зарплату до рівня майже 11 тисяч, а саме 10 тисяч і 800 гривень вже з 1 липня 2025 року.

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Хто такий Андрій Вітренко? Андрій Вітренко - український науковець; доктор економічних наук. Депутат Київської міської ради ІХ-го скликання від партії "Слуга народу", пише Вікіпедія. З 30 березня 2023 року призначений на посаду заступника Міністра освіти і науки України.

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