Переговори в Стамбулі: онлайн-трансляція зустрічі України та РФ

13:24

Україна звинувачує Росію в перешкоджанні мирним зусиллям - та перед самими переговорами почала висувати умови

"Вимогу росіян, щоб американці не були присутні, сприймаємо як перешкоджання мирним зусиллям. Україна не висувала жодних умов в останній момент - це робить тільки Росія", - сказало джерело видання РБК-Україна.

"Якщо нема чого приховувати, то в чому проблема мати присутність американців? Ця російська вимога може свідчити лише про те, що росіяни приїхали не працювати конструктивно, а просто тягнути час, і хочуть приховати це від американців", - додало джерело.