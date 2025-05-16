Переговори в Стамбулі: онлайн-трансляція зустрічі України та РФ

У Туреччині сьогодні, 16 травня розпочинаються переговори Росії та України, які не відбулися вчора, 15 травня.
Указом президента сформовано делегацію для участі в переговорному процесі 15-16 травня з міжнародними партнерами - делегаціями Туреччини та США. А також із представниками Російської Федерації.
Хто представлятиме Україну
Українську делегацію в Стамбулі очолив міністр оборони Рустем Умеров. Також до неї увійшли:
- перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця;
- заступник голови СБУ Олександр Поклад;
- перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський;
- заступник начальника Генштабу ЗСУ Олексій Шевченко;
- заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький;
- заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Євген Шинкарьов;
- заступник начальника штабу Командування ВМС Олександр Дяков;
- начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ Олексій Маловацький;
- старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу Олександр Шеріхов;
- офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ Георгій Кузьмічов;
- радник глави Офісу президента Олександр Бевз.
Главред веде онлайн-трансляцію переговорів у Стамбулі
Глава МЗС Туреччини Фідан розпочав виступ із вітальним словом перед зустріччю делегацій Росії та України в Стамбулі
"Україна і росія повинні вибрати між досягненням мирної угоди і подальшими жертвами", - заявив він.
Переговори між Україною та Росією у Стамбулі стартували
Україна звинувачує Росію в перешкоджанні мирним зусиллям - та перед самими переговорами почала висувати умови
"Вимогу росіян, щоб американці не були присутні, сприймаємо як перешкоджання мирним зусиллям. Україна не висувала жодних умов в останній момент - це робить тільки Росія", - сказало джерело видання РБК-Україна.
"Якщо нема чого приховувати, то в чому проблема мати присутність американців? Ця російська вимога може свідчити лише про те, що росіяни приїхали не працювати конструктивно, а просто тягнути час, і хочуть приховати це від американців", - додало джерело.
Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним, "щойно можливо буде організувати зустріч"
Коментуючи мирний процес щодо України, він заявив, що "світ стане ще безпечнішим через 2-3 тижні" (привіт Аресторичу).
Президент США повідомив, що повертається до Вашингтона після завершення свого турне країнами Перської затоки.
Також можливу зустріч Путіна і Трампа прокоментувала російська сторона. Пєсков сказав, що зустрічі такого рівня мають бути підготовлені "технічними групами", але нібито вони за зустріч.
Глава делегації України перед переговорами зробив заяву
За словами Умерова, світ можливий лише за умови, що Росія виявить готовність до конкретних дій.
За його словами, йдеться зокрема про повне припинення вогню принаймні на 30 днів та здійснення гуманітарних кроків, таких як повернення насильно депортованих українських дітей та обмін військовополоненими за формулою "всіх на всіх".
⚡️Російська делегація прибула до місця проведення переговорів з Україною у Стамбулі.
Зустріч мала розпочатися 13 хвилин тому.
Що хочуть обговорити Україна та РФ
За словами Зеленського, основна мета переговорів у Стамбулі - припинення вогню, для обговорення якого українська делегація має мандат. Якщо безперечного припинення вогню вдасться досягти на рівні технічних груп, то, на думку президента, можна уникнути зустрічі на рівні лідерів.
Росіяни спізнюються на зустріч із Україною.
Українська делегація прибула на зустріч із делегацією РФ.
Єрмак розкрив деталі зустрічі із представниками США, Франції, Німеччини та Британії.
За словами керівника ОП, сторони скоординували позиції перед зустріччю української та російської делегацій у Стамбулі.
"Україна готова до миру та тривалого та безумовного припинення вогню. Також готові до зустрічей та переговорів на найвищому рівні. Українська делегація сьогодні у Стамбулі для того, щоб досягти безумовного припинення вогню – це наш пріоритет", - написав Єрмак.
Також, додав він, "важливим питанням є пряма зустріч президента України Володимира Зеленського та Путіна, який чомусь не приїхав до Туреччини".
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