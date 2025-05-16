"Ми маємо посилювати тиск": у ЄС заявили про підготовку нових санкцій проти РФ

За словами фон дер Ляєн, Європейська комісія працює над новим пакетом санкцій.

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Європа готує нові санкції проти РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот із відео

Що сказала Урсула фон дер Ляєн:

Зеленський був готовий до зустрічі, але Путін так і не з'явився

Буде більше санкцій проти російського фінансового сектора

Європейська комісія працює над новим пакетом санкцій проти Росії у відповідь на її зрив мирної ініціативи та подальшу агресивну поведінку. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу в Тирані в п'ятницю, 16 травня, передає Reuters.

"Він (Путін - ред.) закликав до припинення вогню під час святкування річниці 9 травня, яке він сам ніколи не поважав і не поважає. Потім Україна закликала до припинення вогню за підтримки ЄС і США, але президент Путін відкинув цю пропозицію. І, нарешті, Путін запропонував зустріч безпосередньо між Україною і Росією в Туреччині. Президент Зеленський був готовий до зустрічі, але Путін так і не з'явився. І це свідчить про його справжні переконання, тому ми будемо посилювати тиск", - сказала вона. відео дня

За словами фон дер Ляєн, Європейська комісія працює над новим пакетом санкцій, які включають обмеження щодо "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2", а також включають більше суден тіньового флоту і зниження верхньої межі ціни на нафту.

"І, нарешті, більше фінансових санкцій проти російського фінансового сектору, тому що ми хочемо миру, і ми повинні посилювати тиск", - заявила президент ЄК.

Інфографіка: Главред

Санкції проти Росії - останні новини

США та Європа готові запровадити жорсткі санкції проти Росії, якщо вона відмовиться від перемир'я з Україною. Спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог повідомив, що в Конгресі вже розроблено законопроєкт про нові обмеження, підтриманий понад 70 сенаторами. Санкції можуть торкнутися Центрального банку РФ і "тіньового флоту", який транспортує російську нафту через Балтійське море.

Як писав Главред, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що новий санкційний пакет проти Росії вже готовий і може бути прийнятий Радою Євросоюзу під час засідання в Брюсселі 20 травня.

14 травня стало відомо, що посли Європейського Союзу погодили 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований на подальший тиск на Кремль через агресію в Україні. Нові санкції спрямовані на "тіньовий флот" і російські компанії.

На початку травня республіканець Ліндсі Грем заявив, що 72 його колеги підтримають законопроєкт, який запровадить "нищівні" нові санкції проти Росії та тарифи для країн, що купують у неї нафту, газ та інші ключові товари, якщо Володимир Путін не почне серйозних перемовин про припинення війни в Україні.

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