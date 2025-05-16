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У Стамбулі розпочалися переговори щодо України: хто представляє сторони і про що говоритимуть

Анна Ярославська
16 травня 2025, 11:24оновлено 16 травня, 12:15
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Спочатку відбудеться зустріч у форматі: Україна - США - Туреччина, а потім Україна - Росія - Туреччина.
Переговоры в Стамбуле
​У Стамбулі перебуватиме Рубіо, але він не братиме участі в переговорах із РФ / Колаж: Главред, фото: МЗС України ​

Ви дізнаєтесь:

  • Хто представляє Україну, США та РФ на переговорах
  • Про що говоритимуть сторони

У Стамбулі розпочалися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Україну на зустрічі зі США та Туреччиною представляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак та глава МЗС Андрій Сибіга. Від Туреччини є міністр закордонних справ Хакан Фідан. США представляє державний секретар Марко Рубіо.

відео дня

Дивіться відео - У Стамбулі починаються переговори щодо України:

Скриншот

Турецьке видання Anadolu повідомляло, що переговори в Стамбулі заплановані в п'ятницю на 10:45 і 12:30. Спочатку буде зустріч у форматі: Україна - США - Туреччина, а потім Україна - Росія - Туреччина.

За даними Reuters, "невідомо, чи буде чотиристоронній формат", який включає США, Росію, Україну і Туреччину.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що американську і турецьку сторони буде залучено до переговорів України і РФ як медіаторів.

Зазначимо, Зеленського не буде в Стамбулі, оскільки глава Кремля Володимир Путін не прилетів на переговори. Український лідер із Туреччини прибув до Албанії на саміт Європейської політичної спільноти. Як повідомив спікер президента Сергій Нікіфоров, зараз президент перебуває в Тирані.

15 травня Зеленський затвердив склад делегації на переговорах із РФ у Стамбулі. Очолив українську делегацію міністр оборони Рустем Умеров. Також до її складу увійшли:

  • перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця;
  • заступник голови СБУ Олександр Поклад;
  • перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський;
  • заступник начальника Генштабу ЗСУ Олексій Шевченко;
  • заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький;
  • заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Євген Шинкарьов;
  • заступник начальника штабу Командування ВМС Олександр Дяков;
  • начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ Олексій Маловацький;
  • старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу Олександр Шеріхов;
  • офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ Георгій Кузьмічов;
  • радник глави Офісу президента Олександр Бевз.

При цьому, згідно з указом, глава делегації може вносити за погодженням із президентом України зміни до складу делегації України.

Хто представляє США на переговорах з РФ

У Стамбулі перебуватиме держсекретар США Марко Рубіо, але він не братиме участі в переговорах із представниками РФ, оскільки Кремль прислав групу низького рівня.

Марко Рубіо та Андрій Сибіга
Марко Рубіо та Андрій Сибіга / Фото: МЗС України

За даними Reuters, представником США на російсько-українських переговорах буде директор з питань політичного планування Державного департаменту США Майкл Антон.

Також від США у Стамбулі будуть присутні спецпосланці американського президента - Стів Віткофф і Кіт Келлог.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставники Трампа щодо завершення війни / Інфографіка: Главред ​

Варто зазначити, що Рубіо не чекає прогресу від сьогоднішніх переговорів.

"Я, чесно кажучи, не вірю, що ми доб'ємося прориву, доки президент Трамп не зустрінеться віч-на-віч із президентом Путіним і не визначить, які його наміри на майбутнє", - заявив держсекретар США.

Дивіться відео - Рубіо назвав єдиний спосіб досягти миру в Україні:

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Хто представляє Росію на переговорах

Склад російської делегації вчора викликав хвилю критики, оскільки особи, які представляють РФ у Стамбулі, не мають достатнього мандата чи політичної ваги для ухвалення тих чи інших рішень.

Російську делегацію очолив помічник Путіна Володимир Мединський, який представляв уже РФ на переговорах у 2022 році. Також у списку:

  • заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін;
  • начальник Головного управління Генштабу Росії Ігор Костюков;
  • заступник міністра оборони РФ з міжнародного співробітництва Олександр Фомін.

Крім того, Кремль відправив на переговори так званих "експертів", серед них:

  • перший заступник начальника управління інформації Генерального штабу ЗС РФ Олександр Зорін;
  • заступник начальника Управління глави Кремля з державної діяльності в гуманітарній сфері Олена Подобреєвська;
  • директор Другого департаменту країн СНД МЗС Росії Олексій Поліщук;
  • заступник начальника Головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони Віктор Шевцов.

Що обговорюватимуть Україна та Росія у Стамбулі

Як заявив Зеленський, основна мета переговорів у Стамбулі - припинення вогню, для обговорення якого українська делегація має мандат. Якщо безперечного припинення вогню вдасться досягти на рівні технічних груп, то, на думку президента, можна обійтися без зустрічі на рівні лідерів.

Глава делегації РФ Мединський зі свого боку заявив, що російська сторона розглядає переговори в Стамбулі "як продовження переговорів 2022 року". За його словами, делегація РФ нібито "має всі необхідні компетенції" і "повноваження" для ведення переговорів.

"Делегація налаштована на конструктивний лад, на пошук можливих рішень. Завдання прямих переговорів з українською стороною рано чи пізно вийти на встановлення довгострокового миру, усунувши базові першопричини конфлікту", - сказав він.

Переговори в Туреччині - останні новини

Як писав Главред, Росія намагається подати переговори в Стамбулі як логічне продовження мирного процесу, який, за словами глави російської делегації Володимира Мединського, був нібито зірваний саме українською стороною ще три роки тому.

Як зазначає The Telegraph, президент РФ Володимир Путін продовжує уникати особистих переговорів із Володимиром Зеленським. Річ у тім, що така зустріч могла б створити образ рівноправного діалогу, що суперечить кремлівським пропагандистським наративам.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що мирні переговори щодо України не зрушать з місця, поки він особисто не проведе зустріч із російським лідером Володимиром Путіним.

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