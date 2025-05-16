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В 100 гривень вже не вкластись: в Україні дорожчає найдоступніша риба

Анна Косик
16 травня 2025, 16:49
476
Для багатьох українців червона риба була делікатесом, але зі стрімким підвищенням цін і інші види раніше доступної риби тепер зможуть дозволити собі не усі.
рыба, деньги
Риба в Україні тепер по кишені не кожному / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Головне:

  • В Україні найпомітніше подорожчала найдоступніша риба
  • Лише скумбрія знизилася у ціні

Ціни на рибу в Україні і без того не тішили покупців, а в травні, згідно з аналізом Agronews.ua навіть вартість найдоступнішої риби поповзла вгору. Мова йде про короп, який ще у квітні в середньому коштував 149,30 гривень за кілограм.

У травні українцям за живу рибу цього виду доведеться заплатити 168,05 гривень, що на 12,6% дорожче. Ще більше подорожчав потрошений короп – з 194,93 до 213,05 гривень за кілограм.

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Водночас слабосолений оселедець подорожчав не так помітно: замість 192,70 гривень українці мають віддати за рибу в середньому 194,37 гривні.

Єдина риба, яка цього місяця навпаки знизилась у ціні - це свідоморожена скумбрія. У квітні вона коштувала в середньому 210,20 гривень за кілограм, а тепер ціна на неї просіла до 206,55 гривень.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Підвищення цін на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що В Україні цього тижня було зафіксоване чергове зростання цін на торішні буряки. Тепер на ринку їх реалізовую за цінами 25-33 грн/кг.

Раніше стало відомо, що серед лідерів стрімкого дорожчання в Україні - молочні продукти. Зокрема помітно подорожчало вершкове масло. Якщо у вересні 2024 року воно в середньому коштувало 72,70 гривні, то зараз середня вартість зросла більш як на 50 гривень.

Напередодні повідомлялося, що в Україні продовжують зростати роздрібні ціни на олію. У травні ціна на пляшку об'ємом 850 мілілітрів зросла до 76,7 гривні.

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