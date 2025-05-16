'Готові воювати вічно': в РФ пригрозили захопленням ще двох областей України

Мединський нагадав українській делегації, що РФ воювала зі Швецією 21 рік.

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Заяви російської сторони на переговорах / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Коротко:

Мединський сказав, що Росія готова воювати ще кілька років або вічно

РФ погодиться на припинення вогню, якщо Україна виведе війська

Представники делегації РФ також погрожували захопити ще дві області України

Під час перемовин у Стамбулі голова російської делегації Володимир Мединський заявив, що Росія готова воювати скільки потрібно, нагадавши про війну зі Швецією, яка тривала 21 рік. Про це пише журналіст видання The Economist Олівер Керрол.

"Ми не хочемо війни, але ми готові воювати рік, два, три — скільки б це не зайняло. Ми воювали зі Швецією 21 рік. Як довго готові воювати ви?" — процитував журналіст Мединського. відео дня

У іншій заяві Мединський сказав, що дехто з тих, хто сидить за столом перемовин, можливо, "втратить більше своїх близьких", адже "Росія готова воювати вічно".

Крім того, за словами голови російської делегації, РФ погодиться на припинення вогню, тільки якщо Україна виведе війська із чотирьох регіонів, жоден із яких Росія не окупувала повністю.

Журналіст додав, що представники делегації також погрожували захопити ще дві області України — Харківську та Сумську.

Водночас, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, що погрожувати - це традиційна поведінка росіян, яку вони потім масштабують через інформаційний простір.

"Так себе вели в СРСР, і в імперській Росії. Але переважно, коли йдуть погрози, то бажання розходяться з можливостями. Тому заспокойтесь і не накручуйтесь", - написав він.

Переговори в Стамбулі - останні новини

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський розповів, що російська сторона направила на переговори делегацію "дуже низького рівня", до якої не входить жодна особа, яка справді ухвалює рішення в Кремлі.

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що головні моменти, які обговорювали делегації України та Росії — обмін та припинення вогню.

Водночас, видання Sky News повідомило, що на переговорах у Стамбулі країна-агресор Росія висунула нереалістичні вимоги, які виходять далеко за рамки всього, що коли-небудь обговорювалося.

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Що таке The Economist? The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

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