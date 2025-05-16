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Дощі й похолодання накриють Україну: стала відома погода у вихідні

Альона Вороніна
16 травня 2025, 13:19
295
У багатьох областях температура повітря буде прохолодною й будуть йти дощі.
Дощі й похолодання накриють Україну: стала відома погода у вихідні
Погода в Україні - дощі й похолодання накриють наду державу/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні у вихідні, 17-18 травня
  • Де будуть йти дощі
  • Коли в Україні потепліє

Погода в Україні у вихідні, 17 і 18 травня, буде під дією циклону, тому вона буде вологою і з періодичними дощами.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що в суботу, 17 травня, температура повітря очікується дуже контрастна.

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"У східній частині очікується +19…+22 градуси, а на заході, півночі та в багатьох центральних областях лише +9…+14 градусів. У південній частині від +16 на Одещині до +23 градусів на Херсонщині та в Криму. Із північних областей вирветься до теплішої погоди Сумщина, тут завтра до +17 градусів", – повідомила синоптикиня.

У центрі нашої держави очікується від +12 на Вінниччині до +21 градуса на Дніпропетровщині.

18 травня в Україні також будуть періодичні дощі, лише у південній частині обійдеться без опадів.

"Температура повітря у неділю підвищиться і становитиме +15…+19 градусів, на сході та півдні очікується до +18…+22 градусів. Лише в західних областях в неділю буде прохолодно, +10…+14 градусів", – зазначила Діденко.

Погода в Украине 17 мая
Погода в Україні 17 травня/ meteoprog
Погода в Украине 18 мая
Погода в Україні 18 травня/ meteoprog

Погода в Києві у вихідні

У Києві в суботу буде холодно, очікується +10…+12 градусів. У столиці буде йти дощ.

У неділю, 18 травня, дощ припиниться, будуть сонячні прояснення і потепліє до +15 градусів.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Коли в Україні потепліє

Синоптикиня зазначила, що понеділок, 19 травня, як очікується, в Україні буде порівняно теплим (окрім західних областей). У вівторок, 20 травня, будуть дощі й знову похолоднішає.

У середу почнеться невелике потепління.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, потепління накриє Україну – стала відома точна дата підвищення температури. Скоро в Україні повернеться тепло – синоптикиня сказала, коли на нього очікувати.

Також раніше повідомлялося, що будуть заморозки, град і рясні дощі з грозами – стала відома дата небезпечної погоди. Температура повітря у частині території нашої держави буде істотно нижчою за норму.

Нагадаємо, спершу прийде потепління, після чого знову холод – стало відомо, як зміниться погода найближчим часом. Погода у Львові 16 травня буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до 0 градусів.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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