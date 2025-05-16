Ціна зросла на 52 гривні: популярний молочний продукт б'є усі рекорди

Навіть у супермаркетах з найбільш демократичними цінами молочні продукти подорожчали.

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Молочка не така доступна, як раніше / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Що повідомили експерти:

В Україні подорожчали масло та вершки

Ціни в українських супермаркетах досить суттєво різняться

Серед лідерів стрімкого дорожчання в Україні - молочні продукти. Як йдеться в аналітиці УКАБ, зокрема помітно подорожчало вершкове масло. Якщо у вересні 2024 року воно в середньому коштувало 72,70 гривні, то зараз середня вартість зросла більш як на 50 гривень.

Станом на сьогодні 180 грамів масла можна купити за 124 гривні. Якщо говорити про найменшу та найбільшу вартість масла в українських супермаркетах, то вона складає 100 та 154 гривні відповідно.

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Приблизно така ж ситуація склалася на ринку із вершками. У жовтні минулого року вони почали стрімко дорожчати і зараз 200 мілілітрів продукту жирністю 10% продають по 35,40 гривень, хоча ще у листопаді 2024 року ціна на них була 26,10 гривні.

Щодо цін в українських супермаркетах, то вони варіюються від 27,40 гривень у найдешевшому до 40 гривень у найдорожчому магазині.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на українському ринку спостерігається тенденція зниження цін на ранню білокачанну капусту. У першу чергу фермерам доводиться активно знижувати вартість своєї продукції через те, що на ринку спостерігається надмірна пропозиція такого товару.

Напередодні стало відомо, що в Україні продовжують зростати роздрібні ціни на олію. Пляшка соняшникової олії об’ємом 850 мілілітрів коштувала у середньому 67 гривень, а у травні ціна зросла до 76,7 гривні.

Раніше повідомлялося, що найбільше серед овочів в Україні подорожчала цибуля ріпчаста – її ціна зросла майже вдвічі (+82% за місяць). Наразі вона коштує в середньому 29,9 грн/кг, що на 91% більше, ніж торік.

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Що таке Український клуб аграрного бізнесу? "Український клуб аграрного бізнесу", також УКАБ — це об'єднання передових агропромислових компаній України. У 2019 році УКАБ впевнено утримує статус асоціації № 1 в АПК України, об'єднуючи понад 100 знакових представників галузі — агрокомпаній та постачальників сільгоспресурсів, націлених на подальший розвиток вітчизняного агробізнесу. Діяльність УКАБ сприяє ефективному веденню бізнесу в АПК України і охоплює практично всі його процеси, від залучення інвестицій до глобальних завдань підвищення ефективності роботи аграрних компаній і розробки пропозицій з удосконалення аграрної політики. Клуб створено 2007 року групою аграріїв на чолі з Наталею Погожевою та Алексом Ліссітсою. Головний офіс асоціації знаходиться у Києві. Wikipedia

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