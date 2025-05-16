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Колишній бойфренд Ріанни побив свого продюсера, його заарештували

Віталій Кірсанов
16 травня 2025, 11:34
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Брауна затримали лондонські детективи незабаром після того, як він прилетів до Манчестера на приватному літаку.
Американського співака запідозрили в побитті продюсера
Американського співака запідозрили в побитті продюсера / колаж: Главред, фото: instagram.com/chrisbrownofficial

Ви дізнаєтеся:

  • Де заарештували Кріса Брауна
  • Обставини нападу артиста на свого продюсера

Британська поліція затримала американського співака Кріса Брауна за підозрою в побитті продюсера Ейбу Діау в 2023 році. Про це пише Sun.

Брауна затримали лондонські детективи незабаром після того, як він прилетів до Манчестера приватним літаком і зупинився в п'ятизірковому готелі Lowry.

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Поліція Лондона підтверджує, що затримала в одному з готелів Манчестера підозрюваного в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

За версією слідства, у лютому 2023 року в нічному клубі в лондонському районі Мейфер Браун розбив пляшку текіли об голову продюсера, а також завдав йому кілька ударів кулаками і ногами. За версією потерпілого, побиття сталося без причини. Пізніше Діау звернувся по медичну допомогу, повідомила газета New York Post.

"36-річного чоловіка заарештували в готелі в Манчестері незабаром після 02:00 у четвер, 15 травня, за підозрою в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Його взяли під варту, де він і залишається... Розслідування ведуть детективи з Центрально-Західного відділення основного командування", - наводить видання заяву поліції.

До речі, 2009 року Кріс Браун побив свою дівчину - співачку Ріанну. Суд засудив музиканта до п'яти років умовно і шести місяців громадських робіт.

Кріс Браун планував у червні розпочати світове турне, включно з концертами в Манчестері та інших містах Великої Британії.

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Хто такий Кріс Браун

Кріс Браун - американський співак і актор. Браун випустив свій дебютний альбом Chris Brown наприкінці 2005 року в 16 років. Альбом містив сингл "Run It!", який очолив хіт-парад Billboard Hot 100, завдяки чому Браун став першим афроамериканським співаком, дебютний сингл якого очолив чарт. Завдяки танцювальному таланту, Брауна порівнюють з такими відомими R'n'B-артистами, як Ашер і Майкл Джексон, які, як каже сам Браун, сильно вплинули на його творчість.

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