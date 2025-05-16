З'явився новий прогноз на переможця Євробачення 2025: Україна в лідерах

Цей прогноз точно більше сподобається українцям.

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Ziferblat - прогноз на гранд-фінал / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ziferblat, Євробачення

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Як Chat GPT оцінює шанси України на Євробаченні 2025

Яке місце може посісти Ziferblat

Chat GPT сформував прогноз результату гранд-фіналу Євробачення-2025 на основі відкритих даних, ставок і соціальної активності в Мережі.

На відміну від прогнозу букмекерів, у цьому прогнозі Україна потрапляє в десятку найкращих. Зазначимо, букмекери пророкують гурту Ziferblat із піснею Bird of Pray 13 місце.

Ось які бали показав Chat GPT для представників України:

Оцінки журі: від 25 до 75 балів.

Глядацьке голосування: очікується 80-120 балів.

Загальна сума: від 105 до 195 балів, а це гарантія потрапляння в десятку фаворитів конкурсу.

"Ziferblat мають усі шанси на гідний виступ у фіналі Євробачення 2025". Їхня пісня Bird of Pray не тільки музично сильна, а й несе потужне емоційне послання, яке може знайти відгук у серцях європейських глядачів. Хоча перемога малоймовірна, потрапляння в топ-10 цілком можливе", - йдеться у звіті.

Прогноз на переможця Євробачення 2025 / фото: скрін Chat GPT

Десятка найкращих виконавців Євробачення 2025 за прогнозом ШІ:

Швеція: KAJ - Bara Bada Bastu

Австрія: JJ - Wasted Love

Франція: Louane - Maman

Ізраїль: Yuval Raphael - New Day Will Rise

Нідерланди: Claude - C'est la Vie

Фінляндія: Erika Vikman - Ich Komme

Естонія: Tommy Cash - Espresso Macchiato

Бельгія: Red Sebastian - Strobe Lights

Україна: Ziferblat - Bird of Pray

Албанія: Shkodra Elektronike - Zjerm

Дивіться відео виступу гурту Ziferblat:

Євробачення, Україна на Євробаченні / інфографіка: Главред

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Євробачення-2025 - останні новини

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, виступлять у гранд-фіналі Євробачення 2025 року.

Також український гурт Ziferblat жорстко відреагував на запитання про війну в Україні. У колективу некоректно поцікавилися, чи дає їм на Євробаченні переваги трагедія в нашій країні.

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