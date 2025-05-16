З'явився новий прогноз на переможця Євробачення 2025: Україна в лідерах

Ви дізнаєтеся:
- Як Chat GPT оцінює шанси України на Євробаченні 2025
- Яке місце може посісти Ziferblat
Chat GPT сформував прогноз результату гранд-фіналу Євробачення-2025 на основі відкритих даних, ставок і соціальної активності в Мережі.
На відміну від прогнозу букмекерів, у цьому прогнозі Україна потрапляє в десятку найкращих. Зазначимо, букмекери пророкують гурту Ziferblat із піснею Bird of Pray 13 місце.
Ось які бали показав Chat GPT для представників України:
Оцінки журі: від 25 до 75 балів.
Глядацьке голосування: очікується 80-120 балів.
Загальна сума: від 105 до 195 балів, а це гарантія потрапляння в десятку фаворитів конкурсу.
"Ziferblat мають усі шанси на гідний виступ у фіналі Євробачення 2025". Їхня пісня Bird of Pray не тільки музично сильна, а й несе потужне емоційне послання, яке може знайти відгук у серцях європейських глядачів. Хоча перемога малоймовірна, потрапляння в топ-10 цілком можливе", - йдеться у звіті.
Десятка найкращих виконавців Євробачення 2025 за прогнозом ШІ:
- Швеція: KAJ - Bara Bada Bastu
- Австрія: JJ - Wasted Love
- Франція: Louane - Maman
- Ізраїль: Yuval Raphael - New Day Will Rise
- Нідерланди: Claude - C'est la Vie
- Фінляндія: Erika Vikman - Ich Komme
- Естонія: Tommy Cash - Espresso Macchiato
- Бельгія: Red Sebastian - Strobe Lights
- Україна: Ziferblat - Bird of Pray
- Албанія: Shkodra Elektronike - Zjerm
Дивіться відео виступу гурту Ziferblat:
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Євробачення-2025 - останні новини
Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, виступлять у гранд-фіналі Євробачення 2025 року.
Також український гурт Ziferblat жорстко відреагував на запитання про війну в Україні. У колективу некоректно поцікавилися, чи дає їм на Євробаченні переваги трагедія в нашій країні.
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Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс пройде в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.
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