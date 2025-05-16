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Питання зустрічі Зеленського з Путіним піднімуть у Стамбулі: деталі від Reuters

Марія Николишин
16 травня 2025, 15:20
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Щоб дипломатія була результативною, потрібне припинення вогню.
Питання зустрічі Зеленського з Путіним піднімуть у Стамбулі: деталі від Reuters
Можливість зустрічі Зеленського з Путіним / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Головне:

  • Пріоритет України на переговорах у Стамбулі – припинення вогню
  • Ймовірно, підніметься питання Зустрічі Зеленського з Путіним
  • Також необхідні гуманітарні заходи зі зміцнення довіри

На переговорах у Стамбулі, 16 травня, Україна порушить питання про зустріч президента Володимира Зеленського та диктатора Володимира Путіна. Про це пише Reuters.

За словами джерела видання, для України головний пріоритет переговорів з російською делегацією - це припинення вогню.

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Співрозмовник Reuters також сказав, що українські переговірники порушать питання про можливість особистої зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та диктатором Володимиром Путіним.

"Ми розуміємо, що для того, щоб будь-яка дипломатія була результативною, потрібне припинення вогню. Реальне, довгострокове та добре контрольоване. Також необхідні гуманітарні заходи зі зміцнення довіри, такі як повернення українських дітей, утримуваних цивільних осіб, обмін військовополоненими на основі "всі на всіх"", - сказало джерело.

Переговори у Стамбулі - що відомо

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський підписав Указ №306/2025 про створення офіційної делегації України для участі в переговорах щодо досягнення справедливого і сталого миру.

Перед початком переговорів у Стамбулі російська сторона почала перешкоджати мирним зусиллям, висуваючи нові умови. Ймовірно, росіяни ставлять перед собою мету затягувати переговори.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що усі спроби росіян прив'язати переговори у Стамбулі до 2022 року не спрацюють. За його словами, Україна не дозволить повернутися до умов і наративів початку повномасштабної війни.

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Що потрібно знати про Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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