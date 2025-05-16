Нокаут для економіки: у Politico дізналися, які санкції ЄС готує проти Росії

Прихильники України можуть просунути власний "мегапакет" санкцій без участі США.

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На Росію чекають нові санкції / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

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Євросоюзу сподобалася ідея Ліндсі Грема

Прихильники України готують "мегапакет" санкцій

Після відмови російського диктатора Володимира Путіна встановити режим тиші на фронті лідери Європейського союзу та Британії шукають способи завдати "карколомного удару" по російській економіці. Один із варіантів тиску на Кремль - повне торговельне ембарго або тарифи на російський експорт.

Як пише Politico, країни ЄС надихнулися пропозицією американського сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який запропонував накласти 500% санкції проти російського експорту.

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Попри те, що Грем навряд чи отримає підтримку з боку глави Білого дому Дональда Трампа в питанні санкцій проти Росії, прихильники України можуть просунути власний "мегапакет" без участі США.

Politico додає, що сьогодні, 16 травня, країни ЄС та їхні сусіди, серед яких Україна і Британія, збирають в Албанії на шостий саміт Європейської політичної спільноти (ЄПС).

ЄПС - це створена 2022 року платформа для політичного та стратегічного діалогу щодо майбутнього Європи. Ініціатива виникла після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Перше засідання ЄПС відбулося в жовтні 2022 року в Празі, де зібралися представники 44 європейських країн, а також голови Європейської Ради та Європейської Комісії.

Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред

Санкції проти Росії - останні новини

США і Європа готові ввести жорсткі санкції проти Росії, якщо вона відмовиться від перемир'я з Україною. Спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог повідомив, що в Конгресі вже розроблено законопроєкт про нові обмеження, підтриманий понад 70 сенаторами. Санкції можуть торкнутися Центрального банку РФ і "тіньового флоту", який транспортує російську нафту через Балтійське море.

Як писав Главред, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що новий санкційний пакет проти Росії вже готовий і може бути прийнятий Радою Євросоюзу під час засідання в Брюсселі 20 травня.

14 травня стало відомо, що посли Європейського Союзу погодили 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований на подальший тиск на Кремль через агресію в Україні. Нові санкції спрямовані на "тіньовий флот" і російські компанії.

На початку травня республіканець Ліндсі Грем заявив, що 72 його колеги підтримають законопроєкт, який запровадить "нищівні" нові санкції проти Росії та тарифи для країн, що купують у неї нафту, газ та інші ключові товари, якщо Володимир Путін не почне серйозних перемовин про припинення війни в Україні.

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