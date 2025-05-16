Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Нокаут для економіки: у Politico дізналися, які санкції ЄС готує проти Росії

Анна Ярославська
16 травня 2025, 12:05
1008
Прихильники України можуть просунути власний "мегапакет" санкцій без участі США.
Путін, санкції
На Росію чекають нові санкції / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

  • Євросоюзу сподобалася ідея Ліндсі Грема
  • Прихильники України готують "мегапакет" санкцій

Після відмови російського диктатора Володимира Путіна встановити режим тиші на фронті лідери Європейського союзу та Британії шукають способи завдати "карколомного удару" по російській економіці. Один із варіантів тиску на Кремль - повне торговельне ембарго або тарифи на російський експорт.

Як пише Politico, країни ЄС надихнулися пропозицією американського сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який запропонував накласти 500% санкції проти російського експорту.

відео дня

Попри те, що Грем навряд чи отримає підтримку з боку глави Білого дому Дональда Трампа в питанні санкцій проти Росії, прихильники України можуть просунути власний "мегапакет" без участі США.

Politico додає, що сьогодні, 16 травня, країни ЄС та їхні сусіди, серед яких Україна і Британія, збирають в Албанії на шостий саміт Європейської політичної спільноти (ЄПС).

ЄПС - це створена 2022 року платформа для політичного та стратегічного діалогу щодо майбутнього Європи. Ініціатива виникла після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Перше засідання ЄПС відбулося в жовтні 2022 року в Празі, де зібралися представники 44 європейських країн, а також голови Європейської Ради та Європейської Комісії.

санкции
Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред

Санкції проти Росії - останні новини

США і Європа готові ввести жорсткі санкції проти Росії, якщо вона відмовиться від перемир'я з Україною. Спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог повідомив, що в Конгресі вже розроблено законопроєкт про нові обмеження, підтриманий понад 70 сенаторами. Санкції можуть торкнутися Центрального банку РФ і "тіньового флоту", який транспортує російську нафту через Балтійське море.

Як писав Главред, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що новий санкційний пакет проти Росії вже готовий і може бути прийнятий Радою Євросоюзу під час засідання в Брюсселі 20 травня.

14 травня стало відомо, що посли Європейського Союзу погодили 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований на подальший тиск на Кремль через агресію в Україні. Нові санкції спрямовані на "тіньовий флот" і російські компанії.

На початку травня республіканець Ліндсі Грем заявив, що 72 його колеги підтримають законопроєкт, який запровадить "нищівні" нові санкції проти Росії та тарифи для країн, що купують у неї нафту, газ та інші ключові товари, якщо Володимир Путін не почне серйозних перемовин про припинення війни в Україні.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

санкції санкції проти Росії новини України війна Росії та України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Поки тривають переговори, РФ вдарила балістикою по одній з областей України: деталі

Поки тривають переговори, РФ вдарила балістикою по одній з областей України: деталі

13:40Україна
Дощі й похолодання накриють Україну: стала відома погода у вихідні

Дощі й похолодання накриють Україну: стала відома погода у вихідні

13:19Синоптик
Переговори в Стамбулі: онлайн-трансляція зустрічі України та РФ

Переговори в Стамбулі: онлайн-трансляція зустрічі України та РФ

12:36Україна
Реклама

Популярне

Більше
Скандал на Євробаченні-2025: один з учасників закликає бойкотувати конкурс

Скандал на Євробаченні-2025: один з учасників закликає бойкотувати конкурс

Зеленський поставив Лаврова на місце після його образ

Зеленський поставив Лаврова на місце після його образ

Прийде потепління, після чого знову холод: як зміниться погода найближчим часом

Прийде потепління, після чого знову холод: як зміниться погода найближчим часом

Як правильно варити куряче філе: шеф-кухар вказав на важливі нюанси

Як правильно варити куряче філе: шеф-кухар вказав на важливі нюанси

РФ пішла в наступ на всіх напрямках - Зеленський

РФ пішла в наступ на всіх напрямках - Зеленський

Останні новини

13:54

В Україну повернули тіла 909 загиблих захисників із "найгарячіших" напрямків

13:47

Тренери назвали найважливішу вправу для людей 60+ без відвідування спортзалу

13:40

Поки тривають переговори, РФ вдарила балістикою по одній з областей України: деталі

13:39

"Все, бувай": Олена Зеленська розповіла про важку розмову з чоловіком

13:19

Дощі й похолодання накриють Україну: стала відома погода у вихідні

Переговори в Стамбулі: онлайн-трансляція зустрічі України та РФПереговори в Стамбулі: онлайн-трансляція зустрічі України та РФ
13:17

Трамп анонсував переговори з Путіним і назвав імовірні терміни

13:15

Українці можуть отримати 29 тисяч грошової допомоги: хто претендує на виплату

12:50

Спеціально приїхала з Криму: Мішина зустрілася з мамою і показала її фото

12:35

Тільки геній знайде 3 відмінності за 15 секунд: чим відрізняються два детективи

Реклама
12:33

Чому 17 травня небезпечно ходити в ліс: яке церковне свято і день ангела

12:29

Україна доганяє Польщу у цінах: де дешевший продуктовий кошикФото

12:15

"Припинення вогню не буде": сумний прогноз щодо переговорів у Стамбулі

12:05

Нокаут для економіки: у Politico дізналися, які санкції ЄС готує проти Росії

11:34

Заморозки, град і рясні дощі з грозами: стала відома дата небезпечної погоди

11:34

Колишній бойфренд Ріанни побив свого продюсера, його заарештували

11:27

Китайський гороскоп на завтра 17 травня: Козлам - помста, Півням - роздратування

11:25

У Трампа сталася велика радість: що сталося

11:24

Свідчення Свинарчука стануть вироком для Порошенка, коли його екстрадують до України — експерт

11:24

У Стамбулі розпочалися переговори щодо України: хто представляє сторони і про що говоритимуть

11:05

РФ просунулася у двох районах на Донбасі: у DeepState назвали напрямки

Реклама
10:51

Гороскоп Таро на сьогодні 16 травня: Левам - новий розділ, Стрільцям усвідомити силу і йти вперед

10:36

Чи можна дарувати пустий гаманець: священник дав однозначну відповідьВідео

10:35

Гранд-фінал Євробачення 2025: під яким номером виступить Україна

10:27

Як доглядати за полуницею в травні: ягоди виростуть великими і соковитими

10:21

РФ атакувала дронами Одещину: троє поранених, знищено будинок директора зоопаркуФото

10:12

У росіян втрати в Криму: на військових базах РФ гримлять вибухи після прильотів

09:32

Ставки букмекерів на переможця Євробачення змінилися: на якому місці Україна

09:31

Зеленський зіграв несподівано: Загородній сказав, що дадуть переговори в Стамбулі

09:24

Гороскоп на завтра 17 травня: Терезам - грошова винагорода, Овнам - відпочинок

09:20

Як змусити цибулю рости: господиня розповіла про "секретне" ідеальне підживленняВідео

09:19

Коли закінчиться війна?Погляд

09:08

ЗСУ відбили атаки РФ і просунулися на сході: в ISW назвали напрямок

08:51

Зустріч Трампа і Путіна вирішить все: чи є надія на мир в Україні - Bloomberg

08:23

Війна продовжиться, та в України є два козирі, що дозволяють влаштувати Армагеддон у РФ – Загородній

07:59

Пілот катапультувався: ЗСУ втратили F-16 під час відбиття повітряної атаки РФ

07:32

Пакет готовий: Мерц сказав, коли ЄС ухвалить нові санкції проти Росії

06:51

Реалії на землі: що слід враховувати при переговорах з оркамиПогляд

06:41

Уранці в Києві прогриміли вибухи, спалахнула пожежа: що відомо

05:55

Як Грушевський трьома словами переміг Росію і змінив історію УкраїниВідео

05:13

Віддати, чи спалити: священник відповів, що краще зробити з телефоном померлого

Реклама
04:35

Як сказати українською "сгущенка": варто уникати поширеної помилкиВідео

04:00

Чи можливий різкий "стрибок" долара вгору: яким буде курс валют з 19 травня

03:35

Брудніший за громадський туалет: який елемент автомобіля водії забувають мити

03:00

Нова заява делегації РФ: ЗМІ розповіли, коли чекати першу зустріч з УкраїноюВідео

02:29

Буде дефіцит і шалені черги: економіст передрік Росії серйозні проблемиВідео

01:30

Синергія легенд: Барбра Стрейзанд і Пол Маккартні записали дует

01:27

Чи відбудеться зустріч Трампа з Путіним: у Білому домі відповіли

00:23

Хто пройшов у гранд-фінал Євробачення 2025: фаворити не потрапили

00:06

"Москва хоче виснажити нас": подробиці заяви Сирського на Раді НАТО

15 травня, четвер
23:58

Євробачення-2025: Німеччина змусила танцювати єврофанів запальним хітом

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти