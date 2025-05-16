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Гороскоп Таро на сьогодні 16 травня: Левам - новий розділ, Стрільцям усвідомити силу і йти вперед

Олена Кюпелі
16 травня 2025, 10:51
108
З давніх-давен Таро й астрологія допомагають людям розібратися в собі, зрозуміти свій характер і зазирнути в майбутнє.
Гороскоп Таро на сьогодні
Гороскоп таро на сьогодні

З давніх-давен Таро й астрологія допомагають людям розібратися в собі, зрозуміти свій характер і зазирнути в майбутнє.

Астрологія показує, що відбувається зовні, а Таро - що всередині. Гороскоп за Таро поєднує ці підходи, даючи змогу побачити, як зовнішні обставини і внутрішні стани переплітаються.

Главред розповість, до чого вам сьогодні готуватися.

відео дня

Овен

Ваша карта: П'ятірка Мечів, перевернута

Ви перебуваєте в процесі виходу зі складної ситуації, Овен, яка, ймовірно, забрала у вас багато енергії. Хороша новина в тому, що ви на шляху до примирення і виправлення ситуації, якщо ви вирішите дозволити цьому бути тим, що ви зцілюєте; з іншого боку, якщо ви чинитимете опір, образа, яку ви відчуваєте, найімовірніше, нариватимете та посилюватиметься. Сьогодні гарний час згадати, що минуле є минуле і що ми всі припускаємося помилок - найкращим виходом може бути справді пробачити й забути, навіть якщо ви знаєте, що все вже ніколи не буде колишнім.

Телець

Ваша карта: Відлюдник

Сьогодні ви можете відчути, що відступаєте, Телець, але це нормально - це не обов'язково погано. Іноді нам потрібен час, щоб зробити крок назад, посидіти з власною інтуїцією і переналаштуватися. Можливо, необхідно вирушити в цю подорож наодинці, або ви просто знаєте, що вам буде краще йти вперед наодинці, тому що вам потрібен час подумати і поміркувати. Що б це не було, знайте, що ви ніколи не буваєте по-справжньому самотні - ваші люди завжди напоготові, коли ви будете до них готові.

Близнюки

Ваша карта: Вісімка кубків

Сьогодні ви залишаєте позаду те, що більше не служить вам, Близнюки. Іноді все йде не так, як ви сподівалися, а іноді те, що прекрасно працювало в минулому, більше не відповідає тому, хто ви є. Це нормально - це розчаровує, але це частина зростання. Попереду на вас чекають кращі речі, тож дозвольте собі трохи посумувати, але не озирайтеся назад - ви не повинні прожити життя у зворотному порядку.

Лев

Ваша карта: Світ

Сьогодні глава вашого життя добігає кінця, але це не сумно, Лев. Це перемога, успіх, святкування. Це досягнення рубежу, до якого ви невпинно прагнули, або бачення плодів своєї праці. Це визнання всього, що ви зробили, щоб дістатися до цієї точки. Скоро почнеться нова глава, і вона буде захопливою і свіжою, але зараз приділіть хвилинку, щоб оцінити, де ви перебуваєте і як далеко ви просунулися.

Діва

Ваша карта: Двійка Мечів

Сьогодні вам доведеться зробити складний вибір, Діво, ви перебуваєте на роздоріжжі доріг і, можливо, не знаєте, куди йти. Насправді, правильної відповіді може і не бути, але це не означає, що ви можете обійтися без вибору. Навіть якщо ваша голова воює із серцем, на краще чи на гірше, вам доведеться ухвалити рішення - довіряйте своїй інтуїції і не мучте себе через гіпотези.

Терези

Ваша карта: Паж Мечів

Сьогодні ви наповнені великою кількістю стимулюючої енергії повітря, що добре для вас, враховуючи, що ви повітряний знак, Терези. Ваш день може бути сповнений нових ідей, мозкового штурму, цікавості та спілкування. Коли ви відчуваєте іскру натхнення, не бійтеся звернутися до кого-небудь, щоб обговорити це. Хоча ця енергія не гарантує, що ваші ідеї буде реалізовано, це, безумовно, початкові стадії інновацій, тому не витрачайте її даремно.

Стрілець

Ваша карта: Диявол, перевернута

Якщо останнім часом ви переживали важкі часи, Стрілець, це може нарешті стати вашим проривом - у той момент, коли ви відступите назад, подивіться на карти, які вам здали, і вирішите, що настав час почати рухатися вперед по-іншому. Якщо ви стали жертвою самообмежувальних переконань, ви, нарешті, можете почати бачити їх такими, якими вони є: переконаннями, а не фактами. Настав час почати відпускати те, що вам не служить, і рухатися вперед, розуміючи свою власну силу.

Козеріг

Ваша карта: Паж Кубків

Сьогоднішня енергія працює на вашу користь, Козеріг, - перед вами відкриваються творчі можливості, любовні послання, які очікують відповіді, і можливості, про які ви навіть не могли собі уявити. Сьогодні ваша інтуїція сильна, тому прислухайтеся до свого серця й інтуїції та не дозволяйте голові надто заважати вам робити те, що ви хочете, - ваша практичність часто корисна, але іноді обмежує, і іноді вам потрібно просто плисти за течією.

Водолій

Ваша карта: Королева Кубків

Сьогодні ви перебуваєте у своїй емоційній силі, Водолій. Ви відчуваєте, що перебуваєте в стабільному становищі, сповнені любові, якою можна поділитися з іншими людьми, і співчуття, яким можна поділитися з тими, хто її найбільше потребує. Дозвольте собі бути поруч зі своїми людьми так, як ви знаєте, що вони будуть поруч із вами, і зв'яжіться зі своєю інтуїцією - сьогодні ви найсильніші, коли емоційно налаштовані на себе й оточення.

Риби

Ваша карта: Королева Жезлів

Сьогодні ви вступаєте у свою силу, Риби - ви почуваєтеся креативним, винахідливим і впевненим. Ви готові рухатися вперед зі своїми ідеями, знаючи, як отримати те, що ви хочете, і кому можна довіряти, щоб отримати допомогу в цьому. Тут також присутня сильна соціальна енергія, тому, хоча ви можете бути сильні у своїй незалежності, не соромтеся ділитися своїми думками і планами з іншими - ви можете бути здивовані тим, кого зацікавить ваша історія, і хто захоче приєднатися до вас.

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