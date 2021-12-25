Фото Садового і брюнетки зі сміливим декольте наробило галасу в Мережі

Помічниця заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука Христина Тишкун супроводжувала чиновника у поїздці до Львова.
Мер Львова Андрій Садовий сфотографувався з гостями свого офісу в ході візиту заступника міністра освіти.
При цьому серед делегації, яка побувала в гостях у Садового, на фото помітили дівчину в сміливому вбранні. Фото на своїй сторінці в Facebook опублікував шеф-редактор порталу Освітня політика Віктор Громовий.
Брюнетка в довгій чорній сукні з вирізом виявилася по праву руку від Садового.
Як виявилося, знімок зроблений під час візиту до Львова заступника міністра освіти і науки України Ігоря Гарбарука.
Пізніше в мережі розповіли, хто така дівчина у відвертій сукні на фото з мером Львова Садовим.
Як виявилося, це помічниця заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука.
Її звуть Христина Тишкун. Вона у складі делегації відвідала Львів та оглянула як працюють навчально-практичні центри, а також відвідала форум з енергоефективності.
Реакція соцмереж:
- "Коли почала жити, як мріяла";
- "Так поспішала одягаючись, що голову в рукав просунула?";
- "Шукати чоловіка у відведених місцях і час треба";
- "Головне-хрестик вдягнула";
- "Вона ж відкрила свою душу";
- "Годині переодягнутися після клубу не було! В чому була, в тому й поїхала";
- "Від одразу можна побачити усі...реформи в освіті".
Читайте ще:
- Анна Неплях без нижньої білизни засвітила своїх "міс Всесвіт" в ультраоткровенном вбранні
- "Згусток флюїдів": Тіна Кароль без комплексів показала пружні принади в латексному вбранні
- Зірка жіночого кварталу в зухвалому вбранні засвітила оголені сідниці