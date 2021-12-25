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Фото Садового і брюнетки зі сміливим декольте наробило галасу в Мережі

25 грудня 2021, 21:57

Помічниця заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука Христина Тишкун супроводжувала чиновника у поїздці до Львова.

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/ Facebook/hromovyy.viktor

Мер Львова Андрій Садовий сфотографувався з гостями свого офісу в ході візиту заступника міністра освіти.

При цьому серед делегації, яка побувала в гостях у Садового, на фото помітили дівчину в сміливому вбранні. Фото на своїй сторінці в Facebook опублікував шеф-редактор порталу Освітня політика Віктор Громовий.

Брюнетка в довгій чорній сукні з вирізом виявилася по праву руку від Садового.

Як виявилося, знімок зроблений під час візиту до Львова заступника міністра освіти і науки України Ігоря Гарбарука.

Пізніше в мережі розповіли, хто така дівчина у відвертій сукні на фото з мером Львова Садовим.

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/ Facebook/hromovyy.viktor

Як виявилося, це помічниця заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука.

Її звуть Христина Тишкун. Вона у складі делегації відвідала Львів та оглянула як працюють навчально-практичні центри, а також відвідала форум з енергоефективності.

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/ Facebook/paraskaradio

Реакція соцмереж:

  • "Коли почала жити, як мріяла";
  • "Так поспішала одягаючись, що голову в рукав просунула?";
  • "Шукати чоловіка у відведених місцях і час треба";
  • "Головне-хрестик вдягнула";
  • "Вона ж відкрила свою душу";
  • "Годині переодягнутися після клубу не було! В чому була, в тому й поїхала";
  • "Від одразу можна побачити усі...реформи в освіті".

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