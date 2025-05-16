Переговори України та РФ у Стамбулі: про що домовились і чого вимагали росіяни

Росія та Україна домовилися про обмін полоненими та обговорили припинення вогню під час переговорів.

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Україна провела з РФ перші за три роки прямі переговори / Коллаж: Главред, фото: МИД Турции

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У Стамбулі завершилися прямі переговори України та Росії

Росія вимагала виведення українських військ з чотирьох регіонів для припинення вогню

Київ з Москвою домовилися про обмін полоненими у форматі 1000 на 1000

У Стамбулі пройшли перші за понад три роки прямі мирні переговори між Україною та Росією. Зустріч тривала менше двох годин і не принесла значного прогресу у питанні завершення війни.

Переговори проходили у палаці в Стамбулі під головуванням міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана. На початку зустрічі він наголосив, що перед сторонами стоять два шляхи: шлях до миру або шлях руйнувань і смертей.

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Лідер РФ Володимир Путін, який сам запропонував переговори, відмовився брати участь особисто, надіславши замість себе команду чиновників середньої ланки. Україна відповіла делегацією аналогічного рівня.

Вимоги РФ на переговорах

За словами джерела Reuters в українських дипломатичних колах, Росія вимагала виведення українських військ із власної території для припинення вогню, а також висунула інші "неконструктивні умови".

"Російські вимоги відірвані від реальності та виходять далеко за рамки того, що обговорювалося раніше", - сказало джерело.

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Росія вимагала виведення українських військ з усіх областей, які вона включила до своєї конституції, та відмовилась від 30-денного перемир’я. Крім цього, росіяни почали висувати претензії щодо Сумської області, вимагаючи створення "зони безпеки" та погрожуючи її анексією.

Репортер The Economist Олівер Керролл у соцмережі X повідомив, що представники російської делегації під час переговорів у Стамбулі погрожували захопити Харківську та Сумську області. За його словами, Росія готова погодитися на припинення вогню лише за умови, що Україна залишить чотири регіони, які навіть не повністю контролює.

Керролл також процитував заяву очільника російської делегації Володимира Мединського, який заявив, що Росія "готова воювати вічно": "Ми не хочемо війни, але готові воювати рік, два, три — скільки потрібно. Ми воювали зі Швецією 21 рік. Як довго ви готові воювати? А Петро І… знаєте, хто його фінансував? Англія і Франція. Якби не це, Швеція і досі була б великою державою".

Умєров - про результати перемовин

Після переговорів міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що головними темами були припинення вогню та обмін полоненими.

"Метою наших переговорів було обговорення припинення вогню, обмін полоненими. Також потенційно готуємо зустріч між лідерами країн", - сказав Умєров.

Міністр додав, що йшлося про обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. За його словами, Україна працює над деталями цього процесу.

"Ми знаємо дату, але поки не будемо говорити її", - сказав Умєров.

Про наступні кроки українська сторона повідомить пізніше.

Міністр оборони розповів про підсумки переговорів:

Відеозвернення Умєрова / Фото: скріншот

Росіяни заявляють про "успішні переговори"

Очільник російської делегації Володимир Мединський заявив про досягнення "задовільного результату" після переговорів між Україною та Росією. Він підтвердив, що у найближчі дні може відбутися обмін полоненими.

"Найближчими днями відбудеться масштабний обмін полоненими: 1000 на 1000 осіб", - заявив Мединський.

Він також повідомив, що Кремль "прийняв до відома" український запит на прямі перемовини між президентами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Дивіться відео із заявою делегації РФ після переговорів:

Заява РФ / Фото: скріншот

Крім того, за його словами, РФ та Україна представлять своє бачення можливого майбутнього припинення вогню. Водночас росіяни заявляють, що чітких термінів обміну планами РФ та України про припинення вогню немає, але принципової домовленості обмінятися ними досягнуто.

"Після того, як ці бачення будуть представлені, ми вважаємо доцільним – як також було домовлено – продовжити наші переговори", - сказав Мединський.

Реакція лідерів країн ЄС

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер разом із президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та лідером Польщі Дональдом Туском заявили, що "позиція Росії явно неприйнятна, і не вперше", повідомляє Reuters.

Чотири лідери виступали на полях європейської зустрічі в Албанії, де до них приєднався президент України Володимир Зеленський. Вони провели спільну телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

"В результаті зустрічі з президентом Зеленським та обговорення з президентом Трампом ми зараз тісно узгоджуємо та координуємо наші дії і продовжуватимемо це робити", - заявив Стармер.

Туреччина оцінила результат переговорів у Стамбулі

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, який головував на зустрічі між українськими та російськими делегаціями у Стамбулі, охарактеризував переговори як "важливий день для миру у світі".

"В результаті інтенсивних дипломатичних зусиль російська та українська делегації провели зустріч у Стамбулі за сприяння Туреччини", - написав Хакан Фідан в X.

Він додав, що сторони домовилися обмінятися по 1000 людей з кожної країни 'як жест зміцнення довіри" та поділитися письмовими пропозиціями щодо умов, які дозволять досягти припинення вогню. Фідан також зазначив, що обидві сторони принципово домовилися про проведення повторної зустрічі.

Переговори у Стамбулі - останні новини

Як повідомляв Главред, у Стамбулі завершилися перші за три роки прямі переговори між Україною та Росією. РФ висунула нереалістичні вимоги, зокрема виведення українських військ з власних територій.

Також на переговорах у Стамбулі 16 травня українська сторона порушувала питання про особисту зустріч президента Володимира Зеленського з Володимиром Путіним, повідомляє Reuters. Головним пріоритетом для України є досягнення реального, довготривалого та контрольованого припинення вогню.

Крім цього, цього тижня був реальний шанс наблизити завершення війни, але Путін відмовився приїхати до Туреччини, заявив президент України Володимир Зеленський. Українська делегація прибула до Стамбула з готовністю вести переговори, а Росія відрядила представників без реальних повноважень ухвалювати рішення.

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Хто такий Володимир Мединський? Володимир Мединський - російський політик українського походження, державний діяч, письменник. Помічник Президента РФ з 24 січня 2020 року, пише Вікіпедія.

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