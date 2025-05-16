Слава з "Неангелів" возз'єдналася з чоловіком Камінським

Слава Камінська змогла зберегти дружні стосунки зі своїм колишнім чоловіком.

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Слава Камінська показала фото з колишнім / колаж: Главред, фото: instagram.com/babaslavka

Коротко:

Що зробила Камінська на Тенерифе

З ким вона показала фото

Українська співачка Слава Камінська, яка виїхала з дітьми за кордон на початку повномасштабної війни в Україні, возз'єдналася зі своїм колишнім чоловіком Едгаром Камінським.

На своїй сторінці в Instagram, вона показала фото, де позує разом із колишнім та їхніми спільними дітьми на Тенерифе. Камінська дуже лаконічно підписала пост, опублікувавши лише сьогоднішню дату. Свій пост Камінська доповнила символічним треком Кузьми - "Старі фотографії".

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У коментарях почали писати про те, що у Камінської - гарна сім'я. "Дуже мудрі тато і мама, що зберегли цю дружбу", "Яка гарна сім'я", "Ну які ж Ви всі чудові", - пишуть вони.

Камінська показала фото з колишнім / Фото Instagram/ babaslavka

Камінська показала фото з колишнім / Фото Instagram/ babaslavka

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Слава Камінська отримала масу хейту від українців за нову пісню, яку співає мовою терористичної РФ, та ще й заспівала про "чоловіка-росіянина".

А також Слава Камінська в сторіс в Instagram проговорилася одразу за двома пунктами: по-перше назвала таємничого бойфренда своїм чоловіком, по-друге - озвучила його ім'я. Співачка раніше розповідала, що він іноземець, але звуть чоловіка Олексієм.

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Хто така Слава Камінська Слава Віталіївна Камінська - українська співачка, учасниця жіночого поп-гурту "НеАнгели" (2006-2021), дизайнерка та інста-блогерка.

16 липня 2014 року Слава вийшла заміж за пластичного хірурга Едгара Камінського і взяла його прізвище. 12 грудня 2014 року у пари народився син Леонард, а 6 грудня 2015 року - дочка Лаура. 1 липня 2019 року пара розлучилася.

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