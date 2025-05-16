Слава з "Неангелів" возз'єдналася з чоловіком Камінським

Коротко:
- Що зробила Камінська на Тенерифе
- З ким вона показала фото
Українська співачка Слава Камінська, яка виїхала з дітьми за кордон на початку повномасштабної війни в Україні, возз'єдналася зі своїм колишнім чоловіком Едгаром Камінським.
На своїй сторінці в Instagram, вона показала фото, де позує разом із колишнім та їхніми спільними дітьми на Тенерифе. Камінська дуже лаконічно підписала пост, опублікувавши лише сьогоднішню дату. Свій пост Камінська доповнила символічним треком Кузьми - "Старі фотографії".
У коментарях почали писати про те, що у Камінської - гарна сім'я. "Дуже мудрі тато і мама, що зберегли цю дружбу", "Яка гарна сім'я", "Ну які ж Ви всі чудові", - пишуть вони.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Слава Камінська отримала масу хейту від українців за нову пісню, яку співає мовою терористичної РФ, та ще й заспівала про "чоловіка-росіянина".
А також Слава Камінська в сторіс в Instagram проговорилася одразу за двома пунктами: по-перше назвала таємничого бойфренда своїм чоловіком, по-друге - озвучила його ім'я. Співачка раніше розповідала, що він іноземець, але звуть чоловіка Олексієм.
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Хто така Слава Камінська
Слава Віталіївна Камінська - українська співачка, учасниця жіночого поп-гурту "НеАнгели" (2006-2021), дизайнерка та інста-блогерка.
16 липня 2014 року Слава вийшла заміж за пластичного хірурга Едгара Камінського і взяла його прізвище. 12 грудня 2014 року у пари народився син Леонард, а 6 грудня 2015 року - дочка Лаура. 1 липня 2019 року пара розлучилася.
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