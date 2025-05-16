РФ 'вигнала' США з переговорів у Стамбулі, українська сторона обурена – ЗМІ

Росіяни ставлять перед собою мету затягувати переговори, розповіло українське джерело.

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Українська делегація веде переговори / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/umerov_mo

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Російська сторона почала перешкоджати мирним зусиллям

Україна не висувала жодних умов в останній момент

Перед початком переговорів у Стамбулі російська сторона почала перешкоджати мирним зусиллям, висуваючи нові умови.

"Вимогу росіян, щоб американці не були присутні, сприймаємо як перешкоджання мирним зусиллям. Україна не висувала жодних умов в останній момент - це робить тільки Росія", - розповіло джерело РБК-Україна.

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Він не виключив, що росіяни ставлять перед собою мету затягувати переговори.

"Якщо нема чого приховувати, то в чому проблема мати присутність американців? Ця російська вимога може свідчити лише про те, що росіяни приїхали не працювати конструктивно, а просто тягнути час і хочуть приховати це від американців", - сказало джерело.

Як уточнює Reuters, Україна і РФ можуть обговорити питання про можливу зустріч між Зеленським і Путіним.

Позиція України

Глава української делегації і міністр оборони Рустем Умеров зробив заяву напередодні переговорів. Він зазначив, що Україна готова до повного і безумовного припинення вогню і прямих переговорів на найвищому рівні.

"Сьогодні ми прибули до Стамбула, щоб знайти реальні шляхи до стійкого і справедливого миру", - написав Умеров.

За його словами, мир можливий тільки за умови, що Росія виявить готовність до конкретних дій. Йдеться, зокрема, про повне припинення вогню принаймні 30 днів і здійснення гуманітарних кроків, таких як повернення насильно депортованих українських дітей та обмін військовополоненими за формулою "всіх на всіх".

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше в РФ заявили про свою позицію і завдання на переговорах у Стамбулі. У РФ заявили, що хочуть усунути "базові першопричини" війни.

Нагадаємо, раніше з'явився прогноз про те, що дадуть переговори в Стамбулі. Президент України тепер може вимагати введення "пекельних санкцій" проти Росії.

Як писав Главред, особиста зустріч президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна є питанням часу і може відбутися вже незабаром. Про це заявив старший директор Ради національної безпеки Білого дому з питань боротьби з тероризмом Себастьян Горка.

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