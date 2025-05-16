Гривня різко послабила свої позиції: яким буде курс долара і євро 19 травня

НБУ оприлюднив курс валют на 19 травня.

https://glavred.net/economics/grivna-rezko-oslabila-svoi-pozicii-kakim-budet-kurs-dollara-i-evro-19-maya-10665308.html Посилання скопійоване

Курс долара і євро на 19 травня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Яким буде курс долара 19 травня

Як зміниться курс євро у понеділок

Національний банк України оновив курс долара та євро на понеділок, 19 травня. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара після вихідних буде на рівні 41,50 гривень за один долар, тобто американська валюта подорожчає на 3 копійки і гривня послабить свої позиції.

відео дня

Водночас європейська валюта 19 травня становитиме 46,45 гривень за 1 євро, що на 6 копійок більше, ніж за поточним курсом.

На міжбанку 16 травня ситуація наступна: курс долара зріст на 5 копійок і становить 41,52-41,56 гривень. А на готівковому ринку курс долара навпаки впав на 5 копійок до 41,70 гривень.

Курс долара США / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Національний банку України, найімовірніше, повернеться до контрольованого і поступового послаблення гривні у другому півріччі 2025 року, коли темпи інфляції почнуть знижуватися.

Напередодні стало відомо, що наступного тижня на валютному ринку України особливих змін не станеться, але зміни курсів відбуватимуться щодня – як вгору, так і вниз.

Раніше директор Економічного дискусійного клубу Олег Пензин пояснив, чому українцям принаймні до кінця 2025 року вигідніше вкладатися в ОВДП, а не у валюту, яку як долар чи євро.

Інші новини:

Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред