Поки тривають переговори, РФ вдарила балістикою по одній з областей України: деталі

Російські окупанти запустили по одній з областей балістичну ракету "Іскандер-М".

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Поки тривають переговори, РФ вдарила балістикою по одній з областей України/ колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

У Дніпрі та в Дніпропетровській області було чутно вибухи

Поки в Стамбулі тривають переговори, РФ вдарила балістикою по Дніпропетровщині

По Кам’янському районі області був удар ракетою "Іскандер-М", також були вибухи у Дніпрі

Поки у Стамбулі тривають переговори між Україною і країною-агресоркою Росією, російські окупанти продовжують тероризувати нашу державу атаками. Вдень у п’ятницю, 16 травня, прогриміли вибухи у Дніпрі та Дніпропетровській області.

Як повідомили моніторингові Telegram-канали, вибух пролунав в межах Кам'янського району Дніпропетровщини.

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Зазначається, що було застосовано одну балістичну ракету "Іскандер-М". Загроза балістики триває до відбою тривоги.

Також повідомлялося, що у Дніпрі теж чутно звуки вибухів.

Моніторингові групи також повідомляють, що над Дніпром працює розвідувальний дрон, тому варто бути уважними до ракетних загроз.

Іскандер/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, 14 травня РФ ударила балістикою по Сумах. Російські окупанти вдарили по об'єкту промисловості в Сумській громаді.

Нагадаємо, вранці 16 травня в Києві прогриміли вибухи, спалахнула пожежа. Уранці в п'ятницю, 16 травня, у Києві було чути звуки вибухів. Перед цим у столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу сил ППО.

Також повідомлялося, що 16 травня РФ атакувала дронами Одещину – троє поранених, знищено будинок директора зоопарку. Вночі окупанти вдарили по Одеському та Білгород-Дністровському районах.

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ОТРК Іскандер Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія. Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км. На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

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