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Залишилось три тижні: на українців можуть накласти штрафи до 25 тисяч гривень

Анна Косик
16 травня 2025, 14:15
790
В українців ще є шанс уникнути великого грошового стягнення.
военный билет, деньги
В обмежено придатних громадян залишилось не так багато часу для проходження повторної ВЛК / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • Обмежено придатні чоловіки мають повторно пройти ВЛК
  • Штраф за порушення порядку військового огляду становить не менше 17 тисяч гривень

У Міністерстві оборони України заявили, що військовозобов'язані громадяни віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними до військової служби до 4 травня 2024 року, мають повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 червня поточного року.

На сайті відомства наголосили, що порушення військовозобов'язаними порядку військового обліку тягне за собою адміністративну відповідальність відповідно до ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Санкція цієї статті передбачає накладення штрафу у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. Але тих громадян, які мають інвалідність будь-якої групи ця вимога не стосується і штрафувати їх не будуть.

Українці зможуть уникнути накладання штрафу. Для цього військовозобов'язані мають самостійно отримати направлення на проходження ВЛК від територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"Також передбачена можливість самостійного отримання направлення на ВЛК через електронну систему Резерв+. З отриманим направленням необхідно звернутися до військово-лікарської комісії, визначеної ТЦК та СП. Це може бути ВЛК при ТЦК та СП, військовому госпіталі або іншому закладі охорони здоров'я. При собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, військово-облікові документи, медичну документацію (за наявності), результати попередніх медичних обстежень", - пояснили в Міноборони.

Після проведення лікарями повторного огляду для визначення придатності до військової служби за оновленими вимогами, громадянам нададуть новий висновок ВЛК щодо придатності або непридатності до військової служби.

Степени пригодности к военной службе, мобилизация
Ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Штрафи в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що з настанням теплої пори року багато водіїв знімають кросівки та обирають сандалі або шльопанці. Однак, сідаючи за кермо в такому взутті, можна отримати штраф.

Раніше повідомлялося, що в Україні запровадили нові підходи до обліку домашніх тварин. Наприклад, з 12 травня у Києві почали реєструвати через ЦНАП собак. Якщо власники домашніх улюбленців не пройдуть її, їх може чекати немалий штраф.

Напередодні стало відомо, що військовозобов’язані громадяни України, які виїхали за кордон, залишаються під дією українського законодавства про мобілізацію. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) мають право накладати на них грошові штрафи за порушення правил військового обліку.

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Що таке Міністерство оборони України?

Міністерство оборони України — центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

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штраф новини України ТЦК та СП Військово-лікарська комісія (ВЛК)
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