Чому 17 травня небезпечно ходити в ліс: яке церковне свято і день ангела

17 травня не можна сваритися, сперечатися, злитися і злословити.

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17 травня: яке свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 17 травня

Народні прикмети

Що можна і не можна робити 17 травня

За новим церковним календарем в Україні 17 травня церква вшановує апостола Андроніка, святу Юнію і святителя Стефана - патріарха Константинопольського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 17 травня

Апостол Андронік і свята Юнія були родичами апостола Павла. Андронік - апостол із 70, а Юнія - його помічниця. Разом вони проповідували християнство. Андронік був висвячений на єпископа Паннонії. Разом вони багатьох язичників навернули до християнства і за це мученицьки постраждали.

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Святитель Стефан жив у дев'ятому столітті. У 886 році його обрали патріархом Константинопольським. Святий був сином імператора Василя Македонянина.

Народні прикмети

На 17 травня в народному календарі такі прикмети:

північний вітер прогнозує холодне літо, а південний - тепле літо;

червоний схід сонця обіцяє спеку в наступні місяці;

якщо день холодний, влітку слід очікувати на частий град;

дощовий день означає дощове літо.

Що не можна робити 17 травня

17 травня не можна сваритися, сперечатися, злитися і злословити. Цього дня заведено робити добрі справи. У народі вважали небезпечним ходити в ліс, тому не пускали туди дітей. Серед забобонів - не рекомендується піднімати загублені монети.

Іменини та день ангела 17 травня

За новоюліанським календарем 17 травня з іменинами слід привітати Стефана або Степана.

Ім'я Степан або Стефан походить з давньогрецької мови і означає "діадема" або "вінок".

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