Чому 17 травня небезпечно ходити в ліс: яке церковне свято і день ангела

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 17 травня
- Народні прикмети
- Що можна і не можна робити 17 травня
За новим церковним календарем в Україні 17 травня церква вшановує апостола Андроніка, святу Юнію і святителя Стефана - патріарха Константинопольського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 17 травня
Апостол Андронік і свята Юнія були родичами апостола Павла. Андронік - апостол із 70, а Юнія - його помічниця. Разом вони проповідували християнство. Андронік був висвячений на єпископа Паннонії. Разом вони багатьох язичників навернули до християнства і за це мученицьки постраждали.
Святитель Стефан жив у дев'ятому столітті. У 886 році його обрали патріархом Константинопольським. Святий був сином імператора Василя Македонянина.
Народні прикмети
На 17 травня в народному календарі такі прикмети:
- північний вітер прогнозує холодне літо, а південний - тепле літо;
- червоний схід сонця обіцяє спеку в наступні місяці;
- якщо день холодний, влітку слід очікувати на частий град;
- дощовий день означає дощове літо.
Що не можна робити 17 травня
17 травня не можна сваритися, сперечатися, злитися і злословити. Цього дня заведено робити добрі справи. У народі вважали небезпечним ходити в ліс, тому не пускали туди дітей. Серед забобонів - не рекомендується піднімати загублені монети.
Іменини та день ангела 17 травня
За новоюліанським календарем 17 травня з іменинами слід привітати Стефана або Степана.
Ім'я Степан або Стефан походить з давньогрецької мови і означає "діадема" або "вінок".
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