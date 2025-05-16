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"Він не погодився ні на що": Зеленський звернувся до Путіна після переговорів

Руслана Заклінська
16 травня 2025, 17:03
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Зеленський був готовий до прямої зустрічі з Путіним в Анкарі чи Стамбулі, але Путін злякався.
'Він не погодився ні на що': Зеленський звернувся до Путіна після переговорів
Зеленський закликає Путіна надати повноваження своїй делегації / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, МЗС Туреччини

Ключові тези Зеленського:

  • Був реальний шанс зробити кроки до завершення цієї війни, але Путін злякався приїхати до Туреччини
  • Путін повинен надати своїй делегації реальні повноваження
  • Відмова РФ від припинення вогню означатиме підрив дипломатії Путіним

Цього тижня був реальний шанс наблизити закінчення війни, однак лідер РФ Путін відмовився приїхати до Туреччини. Українська делегація прибула до Стамбула з готовністю вести переговори щодо завершення війни, натомість Росія відрядила представників без реальних повноважень. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Цього тижня в нас був реальний шанс зробити важливі кроки до завершення цієї війни, якби тільки Путін не злякався приїхати до Туреччини. Я був учора в Анкарі – і дякую за участь і прийом Президенту Ердогану – і був готовий до прямої зустрічі з Путіним в Анкарі чи в Стамбулі. І не просто до зустрічі, а щоб розв’язати всі важливі питання, на мою думку. Але він не погодився ні на що. Я маю на увазі Путіна", - наголосив глава держави.

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Водночас Зеленський звернув увагу, що російська сторона направила на переговори делегацію "дуже низького рівня", до якої не входить жодна особа, яка справді ухвалює рішення в Кремлі. Незважаючи на це, український президент надіслав до Стамбула команду на чолі з міністром оборони, щоб перевірити, "чи здатні ті росіяни справді щось вирішити".

"Україна готова зробити всі реалістичні кроки для завершення цієї війни. Я закликаю Путіна надати своїй делегації реальні повноваження", - сказав президент України.

Зеленський пообіцяв, що протягом дня буде інформувати громадськість про перебіг подій у Стамбулі та чи існує шанс, що делегація РФ зможе зробити "реальні кроки, щоб зупинити вбивства та покласти край війні".

"Наш пріоритет номер один – це повне, безумовне й чесне припинення вогню. Це має статися негайно, щоб зупинити вбивства та створити міцну основу для дипломатії. Якщо російські представники в Стамбулі сьогодні не зможуть погодитися навіть на це – на припинення вогню, на цей очевидний і необхідний перший крок, – тоді стане на сто відсотків зрозуміло: Путін продовжує підривати дипломатію", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що в разі відмови Москви погодитися на припинення вогню міжнародна спільнота має відповісти посиленням тиску на Росію — зокрема санкціями проти її енергетичного сектору та банків. Одним із ключових кроків до зміцнення довіри в переговорному процесі, на думку Зеленського, має стати повернення всіх військовополонених, цивільних заручників та незаконно вивезених українських дітей.

Переговори у Стамбулі - останні новини

Нагадаємо, на переговорах у Стамбулі 16 травня українська сторона порушувала питання про особисту зустріч президента Володимира Зеленського з Володимиром Путіним, повідомляє Reuters. Головним пріоритетом для України є досягнення реального, довготривалого та контрольованого припинення вогню.

Також перед початком переговорів у Стамбулі Росія висунула нові умови, зокрема вимогу про відсутність представників США, що в Україні розцінили як перешкоджання мирним зусиллям. Джерела вказують, що Москва може намагатися затягнути процес і приховати це від американців.

Як повідомляв Главред, у Стамбулі завершилися перші за три роки прямі переговори між Україною та Росією. За даними Sky News, РФ висунула нереалістичні вимоги, зокрема виведення українських військ з власних територій. Депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Росія також вимагала виведення ЗСУ з усіх регіонів, які вона незаконно включила до своєї конституції, і відмовилася від 30-денного перемир’я. Також пролунали погрози анексією Сумської області.

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Режим припинення вогню в Україні

Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією.

У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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Володимир Зеленський режим припинення вогню війна Росії та України Переговори про припинення вогню переговори в Стамбулі
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