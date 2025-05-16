Вражає бронетехніку і летить на десятки км: Україна створила новий дрон

Безпілотні літальні апарати "Веспа-15" здатні долати відстані до цілі в кілька десятків кілометрів.

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Україна створила новий дрон / колаж: Главред, фото: УНІАН, mod.gov.ua

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Дрони комплексу мають підвищену стійкість до роботи РЕБ

Дрони вражають не тільки живу силу ворога, а й бронетехніку та автомобілі

Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації в ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва "Веспа-15". Про це повідомили в Головному управлінні забезпечення супроводу життєвого циклу озброєння і військової техніки.

До слова, "веспа" з італійської перекладається як "оса".

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Безпілотні літальні апарати Веспа-15 здатні долати відстані до цілі в кілька десятків кілометрів зі значним бойовим навантаженням. Дрони комплексу мають підвищену стійкість до роботи ворожих засобів радіоелектронної протидії.

Зазначається, що вибухове "жало" української "Веспи" може вражати не тільки живу силу ворога, а й бронетехніку, автомобілі, польові укриття та інше.

"Комплекс має модифікації дронів для виконання різних завдань вдень і вночі", - додали у відомстві.

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Як повідомляв Главред, на тлі можливого скорочення допомоги США Україна активно нарощує власне виробництво артилерії, зокрема САУ "Богдана", яких 2025 року випускатимуть понад 20 на місяць (проти 6 у 2023). Україна вже виробляє понад 85% комплектуючих для "Богдани" і планує довести цей показник до 95% до кінця року.

Також у грудні минулого року командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський розповів, що Україна має лазерну зброю "Тризуб", здатну збивати літаки на висоті понад 2 км. За його словами, Україна стала п'ятою країною у світі, що володіє подібною технологією.

Крім цього, Україна може розробляти власну систему ППО стратегічного рівня, потужнішу за Patriot і з більшою дальністю, ніж SAMP/T, повідомляє Defense Express. Партнерів для проєкту шукають серед європейських компаній, зокрема шведського Saab і норвезького Kongsberg.

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