"Припинення вогню не буде": сумний прогноз щодо переговорів у Стамбулі

Головне із заяв Загороднього:
- Ніякого припинення вогню не буде
- Путін сподівається на наступ російських військ влітку
Політичний та економічний експерт Тарас Загородній прокоментував питання про те, якого результату можна чекати конкретно від зустрічі російської та української делегацій у Стамбулі.
"Ніякого. Якщо Путін один раз сказав, що Україна повинна покинути Херсонську і Запорізьку області, офіційно відмовитися від членства в НАТО, а потім додав - ще повинна бути припинена допомога Україні, то це означає, що всі ці "шнурки" будуть на зустрічі все це повторювати. По-іншому не вийде", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.
При цьому експерт також скептично оцінює можливість досягнення на переговорах мети припинення вогню.
"Ніякого припинення вогню не буде. Путін сподівається на наступ російських військ влітку і впевнений, що він пройде добре. Тому припинення вогню не буде. На Росію можуть подіяти і змусити припинити бої тільки жорсткі кроки, наприклад, якщо українці з європейцями перекриють порти Новоросійська і Балтики, а також зупинять російське авіасполучення", - додав Загородній.
Переговори про припинення вогню - останні новини за темою
Раніше в РФ заявили про свою позицію і завдання на переговорах у Стамбулі. У РФ заявили, що хочуть усунути "базові першопричини" війни.
Нагадаємо, раніше з'явився прогноз про те, що дадуть переговори в Стамбулі. Президент України тепер може вимагати введення "пекельних санкцій" проти Росії.
Як писав Главред, особиста зустріч президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна є питанням часу і може відбутися вже незабаром. Про це заявив старший директор Ради національної безпеки Білого дому з питань боротьби з тероризмом Себастьян Горка.
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Хто такий Тарас Загородній
Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.
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