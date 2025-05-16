"Припинення вогню не буде": сумний прогноз щодо переговорів у Стамбулі

Володимир Путін сподівається на наступ російських військ влітку, пояснив Тарас Загородній.

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Тарас Загородній оцінив можливість припинення вогню / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Главред

Головне із заяв Загороднього:

Ніякого припинення вогню не буде

Путін сподівається на наступ російських військ влітку

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній прокоментував питання про те, якого результату можна чекати конкретно від зустрічі російської та української делегацій у Стамбулі.

"Ніякого. Якщо Путін один раз сказав, що Україна повинна покинути Херсонську і Запорізьку області, офіційно відмовитися від членства в НАТО, а потім додав - ще повинна бути припинена допомога Україні, то це означає, що всі ці "шнурки" будуть на зустрічі все це повторювати. По-іншому не вийде", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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При цьому експерт також скептично оцінює можливість досягнення на переговорах мети припинення вогню.

"Ніякого припинення вогню не буде. Путін сподівається на наступ російських військ влітку і впевнений, що він пройде добре. Тому припинення вогню не буде. На Росію можуть подіяти і змусити припинити бої тільки жорсткі кроки, наприклад, якщо українці з європейцями перекриють порти Новоросійська і Балтики, а також зупинять російське авіасполучення", - додав Загородній.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше в РФ заявили про свою позицію і завдання на переговорах у Стамбулі. У РФ заявили, що хочуть усунути "базові першопричини" війни.

Нагадаємо, раніше з'явився прогноз про те, що дадуть переговори в Стамбулі. Президент України тепер може вимагати введення "пекельних санкцій" проти Росії.

Як писав Главред, особиста зустріч президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна є питанням часу і може відбутися вже незабаром. Про це заявив старший директор Ради національної безпеки Білого дому з питань боротьби з тероризмом Себастьян Горка.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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